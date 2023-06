Con dibujos muy particulares, Carolina Acevedo de ‘Masterchef’ mostró su cuaderno donde anota cada consejo

Con la llegada de una nueva entrega de ‘Masterchef Celebrity’, también llegó la salida pronta de dos de sus concursantes, los humoristas: Crisanto Vargas, más conocido como ‘Vargasvil’ y Catalina Guzmán, la Cata con Botas, con un plato de crema de ahuyama y una receta con pan, respectivamente. Los tres chefs Nicolas de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, consideraron que las preparaciones no fueron las mejores y tomaron la difícil decisión.

A su salida, ‘Vargasvil’ fue invitado al programa matutino, Buen día Colombia, donde se destapó frente a la relación que llevaba con sus compañeros de cocina y que, al parecer, no era la mejor. “A mí no me cae mal nadie, pero hay personitas que, yo sé que la fama es muy difícil. Personas que llegan por la mañana, uno dice buenos días y siguen derecho. Como alguien que se llama Carlos, y uno le dice ‘Carlitos’ y responden ‘¿Cuál Carlitos?’”.

Carolina Acevedo de ‘Masterchef’ mostró su cuaderno de anotaciones con dibujos muy peculiares

En medio de los espacios que tienen los participantes, los actores, Carolina Acevedo y Juan Pablo Barragán, grabaron un video donde mostraron a sus seguidores qué anotan en cada una de las páginas de las libretas que el programa les da.

Acevedo, muy juiciosa, pero con dibujos muy particulares como de una sopa, escribe los consejos de los chef y narró el detalle de conservar las firmas de sus compañeros. “El día que nos la entregaron hice que todos los 24 de MasterChef firmaran mi agenda así como en el colegio (...) Se van a morir de la risa del dibujo del emplatado que hice que ni yo lo entiendo”.

Luego Barragán compartió las hojas de su agenda, que muy en blanco, hasta ahora, no ha anotado nada. “Aquí tenemos mis recetas, postres, preparaciones frías y toda esta sección es de salsas”, cuenta el actor de manera sarcástica. “¿Puedo decir algo? Yo soy su agenda”, le responde Acevedo y él afirma.

