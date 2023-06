“No me importa si me ven que soy débil”: Martha Isabel Bolaños ante reto en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias.

En el más reciente capítulo hubo un reto creativo en el que trabajarían con proteína vegetal, irónicamente la receta llega tras la salida de ‘La Cata con Botas’ quien es vegetariana, y en el que debían trabajar las parejas del día anterior.

Martha Isabel Bolaños tuvo en el anterior capítulo ciertas diferencias con el actor Juan Pablo Barragán, pero que mermaron al presentar uno de los mejores platos de la subasta. A ellos les tocó juntarse de nuevo, por lo que fue interrogado si quería o no cambiar de pareja, pero ambos hacen una formula muy productiva por la sazón de la actriz del éxito dramático ‘Yo Soy Betty, La Fea’.

Pero de nuevo a quienes no les tocaba cocinar ese día tuvieron la responsabilidad de asignar las recetas a las parejas, y en este caso le tocó a la actriz Marcela Benjumea y Carolina Acevedo. Y entre las preparaciones había una sencilla hamburguesa, la cual algunos estimaron que le dejaron la más fácil a quienes creían competentes para ella. Sin embargo, el plato tenía mucha complejidad, por lo que no era tan fácil como se creía.

Martha Isabel Bolaños y el actor Juan Pablo Barragán fueron una de las nueve parejas en competencia que les tocó preparar la hamburguesa, mientras que Jorge Rausch pedía que le dieran en la yugular a los participantes.

Juan Pablo Barragán murmuraba “piénselo bien” y en el testimonio individual Daniela Tapia aseguraba que le dieron hamburguesas a quienes consideraban que no cocinaban tanto para ayudarlos. Sin embargo, la actriz Martha Isabel Bolaños ha demostrado lo bien que se la lleva en la cocina y como disfruta cada receta, además de la manera en la que le hace frente a cada reto.

“A mí no me importa si me ven que soy débil porque me dan hamburguesa, porque esto es un proceso y porque el día que me toque cocinar, poco a poco yo voy a ir mostrando mis capacidades”

— Martha Isabel Bolaños