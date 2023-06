Carolina Acevedo, participante de ‘MasterChef’, cuenta cómo fue vivir con una expareja ‘delictiva’

Carolina Acevedo es una de las actrices más conocidas gracias a su aparición en producciones como ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ o La Nocturna. La actriz hoy en día es una de las participantes de ‘MasterChef Celebrity 2023′ por lo que ha estado en el foco de las cámaras debido a su desempeño en la competencia.

Acevedo recientemente reveló varios detalles sobre su vida personal en medio de una entrevista con la reconocida periodista Diva Rebeca. En medio de este diálogo, la actriz comentó la relación que sostuvo con el también actor Roberto Cano, durante el 2004, y se refirió a lo que en su momento fue noticia relacionada con una supuesta infidelidad.

“No fui infiel, pero me enamoré de otro hombre. Era una persona famosa y fue mi novio aproximadamente un año después de mi separación. Aunque se hablaba mucho, no había revelado que me había enamorado de otra persona. Creo que tú estás obteniendo esta exclusiva directamente de mí. Era un individuo muy talentoso. Roberto participó en ‘La Isla de los famosos’ y cuando se fue, me dejó sola. ¿Quién me manda a quedarme sola en un momento de euforia? Un amigo me invitó a un concierto, y ahí apareció esta persona”, dijo la artista.

Luego Acevedo contó todo lo que tuvo que vivir cuando su expareja, Salomón Korn, fue capturado y acusado de lavado de activos: “Cuando eso sucedió, ya llevábamos dos años separados. Su hermano me llamó para decirme que habían detenido a Salo. Yo no entendía lo que estaba pasando. Salo tenía sus negocios y nunca vi nada extraño. Te lo juro. Si me hubiera llevado de viaje a Europa muchas veces y me hubiera comprado cientos de carteras Chanel, pero no fue así”, dijo la actriz.

“Fue muy duro porque, al principio, las noticias se referían a mí como la exesposa de Carolina Acevedo. Fue difícil para Matías, mi hijo, y la gente me culpaba a mí. Me llamaban cosas horribles, como traficante y lavadora de dinero. Yo no tenía ni idea. Lo mejor de todo es que renuncié a todos sus bienes cuando nos separamos. No me quedé con nada de Salo. No entendía por qué me involucraban y usaban mi nombre. Fue muy duro. Ese día, estaba en el teatro y sentía que hablaban de mí. Me sentía culpable por algo que ni siquiera conocía”, comentó Acevedo.

Sin embargo, pese a la tormenta que tuvo que vivir en aquel entonces, la actriz dijo que todo lo que vivió le sirvió como experiencia para la vida y para tomar conciencia sobre las personas y sobre como algunas de ellas son maestras para la vida.

“A partir de ese momento, dejé de preocuparme. Lo único que me importaba era mi hijo. En ese momento, pensé que había vivido con un completo desconocido. Nunca supe nada. Sin embargo, son experiencias por las que uno debe pasar. A mí me tocó vivir eso. En la vida, hay personajes que son maestros. Todo lo que ocurrió con Salo fue una lección”, concluyó la actriz.