“Mire a Pirry… arrepentido”: Hassam se refirió a la política en Colombia y reiteró que no es un buen ejercicio en el país

Hassam es uno de los humoristas más reconocidos en el país debido a su participación en programas como ‘Sábados felices’, ‘Desafío 2015 India: la reencarnación’, ‘MasterChef Celebrity’. Además de su protagónico en varias películas como lo son ‘Agente Ñero Ñero 7 2 Comando Jungla’, ‘Güelcom tu Colombia’ y ‘Sana que sana’.

El comediante fue invitado al programa ‘Juanpis live show’, en donde reveló varios detalles desconocidos de su vida y de paso, como es costumbre hacer reír a sus fans con cada una de sus ocurrencias. Sin embargo, Hassam dejó claro que no tiene problema alguno en referirse a ningún tema, dejando claro su posición, teniendo en cuenta que antes de llegar a la televisión se desenvolvió como pedagogo.

En medio de la conversación Hassam reveló que tuvo que cancelar un show debido a que se trataba un hombre que sería extraditada en pocos días, motivo por el cual no acepta aquellas propuestas en las que esté incorporado tener que ir a cárceles o fiestas infantiles, dejando claro que ya pasó por esa etapa. Seguidamente, destacó que nunca aceptaría hacer presencia en cierres de campaña, pues nunca ha confiado en la manera en la que se ejerce la política en el país: “La política no me parece un buen ejercicio en Colombia”, reiteró el comediante.

Asimismo, el comediante resaltó que no está de acuerdo con el sistema de gobierno que tiene el país, pues es un país corrupto, según él, quien llegue al poder siempre buscará cambiarla después: “Mire a Pirry… arrepentido (…) Creerle a un p$t& político creo que es lo… Políticos a nivel de gobernación y toda esa gue$on$da”.

El cambio repentino de tema se dio porque al parecer, había una representante de una de las localidades de Bogotá y ambos humoristas en medio de risas trataron de zafarse. Lo cierto es que desde hace varios meses Juanpis estaba esperando a su invitado especial, Hassam, teniendo en cuenta que en varias ocasiones tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en algunos shows o programas de humor. Además, destacaron que más allá de hacer humor buscan dejar un mensaje y hacer consciencia.