“Tenía mucho miedo”: Tatiana Gordillo reveló el milagro que la salvó de llegar al quirófano

Tatiana Gordillo es una de las más famosas periodistas de noticias Caracol, teniendo en cuenta su amplia experiencia en el medio. La comunicadora es mejor conocida como la ‘BiciPeriodista’, ya que, a diario se encarga de recorrer las calles y revelar aquellas historias que afectan a los ciudadanos en distintas zonas de la capital.

Gordillo suele ser muy activo en sus redes sociales, allí comparte detalles de su vida y de paso, aquellos momentos que no resultan ser tan agradables, pero que al final cuentan con un final inesperado. La periodista inició sus declaraciones indicando que estuvo a punto de llegar al quirófano, precisamente por un problema en su sistema reproductor.

Tatiana aseguró que un día comenzó con fuertes dolores en el vientre, aunque pensó que se trataba del colón y después de una serie de exámenes se enteró de que tenía un quiste de 7 centímetros en su ovario, quedando en shock debido al tamaño de este. Seguidamente, la comunicadora resaltó que sí o sí debía someterse a una cirugía: “Estos quistes no se pueden quitar con medicamento porque es demasiado grande, ningún quiste tan grande se ha ido solo”, aseguró Tatiana.

Ante la inesperada noticia la periodista aseguró que no quería llegar al quirófano, pues no suele enfermarse ni mucho menos se ha sometido a una operación u hospitalización, pero pensaba en los riesgos de perder el ovario y que en determinado momento sí deseaba convertirse en mamá. Desde ese momento su fe estuvo más presente que nunca en donde preparaba todo tipo de remedios caseros, cambió su alimentación y también, le pedía a su cuerpo que lo eliminara, pero principalmente orar con mucha esperanza de recuperarse: “Yo le estaba diciendo a mi cuerpo, tienes que eliminarlo”.

Un mes después y luego de sus vacaciones por México, planificó una cita con su anestesiólogo para agendar su cirugía, pero antes de esto Gordillo decidió realizarse una ecografía para verificar el tamaño de su quiste. Con la fe intacta Tatiana aseguró: “Yo sé que ese quiste hoy no va a existir”, el ecógrafo en medio de risas, reiteró que un quiste de ese tamaño resultaba ser muy difícil de eliminar y dejó claro que su única salida era realizar la intervención.

Sin embargo, se llevó toda una sorpresa, pues el gran quiste ya no existía: “Amiga, pues creo que tu fe te ha salvado, veo un quiste de un milímetro y médicamente no es un quiste”. Finalmente, Gordillo aseguró que no lo podía creer y enfatizó que la mente tiene mucho poder: “Esta es la prueba de que hasta en la salud el 90% de la efectividad de una recuperación está en la mente”.