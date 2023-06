¿De competencia con Jessi Uribe? Yeison Jiménez mostró el costoso carro que adquirió para su estreno musical

Yeison Jiménez es un famoso cantante de música popular quien no solo se ha dado a conocer por las letras de sus canciones sino que también por la sencillez y espontaneidad con la que busca ayudar a quienes más lo necesitan, teniendo en cuenta las complejas situaciones que atravesó durante su adolescencia.

El artista suele ser muy activo en sus redes sociales en donde busca compartir varios de sus proyectos y también algunos detalles de su vida. En esta ocasión, Yeison dejó sorprendidos a sus fans al mostrar el vehículo que adquirió y el cual decidió utilizar al parecer, para grabar uno de sus videos musicales, demostrando por supuesto, que no escatima en gastos cuando de conquistar al público se trata.

De acuerdo al clip compartido por el cantante se trata de un automóvil Mercedes-Benz AMG, el cual cuenta con cuatro puertas y fue elegido de color gris. El precio aproximado que tendría este vehículo es de 300 millones de pesos. Como era de esperarse la alegría por parte del cantautor no se hizo esperar destacando: “Me compré un AMDF para estrenarme este palo #Hastalamadre 8 de junio”.

Minutos después su publicación se llenó de miles de comentarios y reacciones, en donde resaltan el éxito que ha logrado adquirir no solo en el país sino a nivel internacional, pues no resulta nada sencillo el poder comprar este tipo de automóviles. Asimismo, lo felicitaron y le dejaron claro su cariño teniendo en cuenta que hace algunas semanas aseguró que no estaba atravesando por el mejor momento de su vida.

Por otra parte, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con su video, indicando que no hay necesidad de presumir lo que se tiene y de una manera según ellos, tan exagerada. Sin embargo, el cantante dejó claro que nunca ha buscado creerse más que nadie, sino, por el contrario, generar consciencia de que se puede salir adelante a pesar de los obstáculos que se puedan presentar en la vida.