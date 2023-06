Maluma reveló fotografía de cuando su chocolatina estaba derretida y dio mensaje de aliento a sus seguidores

El intérprete de ‘Hawai’ publicó recientemente un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, en donde mostró el avance que ha tenido en su proceso para consolidar un cuerpo sano y tonificado. El cantante aprovechó esta red para dar un mensaje de aliento a sus millones de seguidores.

Con 29 años de edad, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, se ha consolidado como uno de los cantantes más reconocidos en la escena del reguetón en Colombia. El paisa se encuentra actualmente su nuevo álbum musical, titulado ‘Don Juan’ en donde muestra una versión más madura de su carrera, dejando atrás a su personaje ‘Papi Juancho’.

Maluma mostró el drástico cambio que ha tenido en su cuerpo

Los más de 63 millones de seguidores del cantante en Instagram, quedaron totalmente sorprendidos con la más reciente publicación del artista, en donde mostró una serie de fotografías de su cambio físico.

“Como muchos de ustedes yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya. Gracias infinitas a todas las personas que me han ayudado en este proceso, (ellos saben quienes son)”, así describió Maluma a su más reciente carrete de fotografías web.

A manera de mensaje de aliento, Don Juan reveló una fotografía inédita en la que se encuentra jugando ping-pong con el torso totalmente descubierto, en donde se evidencia cuerpo no estaba para nada tonificado. Seguido a la foto aparecen otras dos en las que se evidencia el gran esfuerzo que ha realizado para tener la que él considera su figura ideal.

Este avance no hubiese sido posible sin la asesoría y el trabajo del reconocido nutricionista y entrenador Jose Fernández, que acompaña al reguetonero en su cotidianidad.

