‘Epa Colombia’ enfrentó a su ex en plena televisión nacional y la acuso de dejarla en quiebra

‘Epa Colombia’ ha tenido una vida muy polémica no solo por su contenido en redes sociales, sino por su vida personal, especialmente por su relación con Diana Celis, con quien terminó en peleas legales y muy mal. Luego, ya de varios años, ‘Epa Colombia’ aprovechó las cámaras de ‘Lo Sé Todo’ para ‘cantarle la tabla’ a su ex.

La mayoría se enteró de todo el problema que tuvo con Diana, la relación que se veía perfecta en redes sociales terminó siendo casi que lo peor que le pudo haber pasado a ‘Epa Colombia’. Luego de seis años de relación en la que las dos se apoyaron y crecieron tanto personal como económicamente.

Sin embargo, luego de terminar, ‘Epa Colombia’ tuvo que darle el 50% de todo lo que construyeron juntas, cosa que no le gustó. Fue precisamente lo que dijo en plena televisión nacional cuando fue invitada a ‘Lo Sé Todo’ y aprovechó para hablar de su pésima relación con Diana Celis.

‘Epa Colombia’ acusó a su ex de dejarla en quiebra

“Yo con Diana duré seis años y fue la primera persona con la que estuve, pero realmente yo siempre estuve enamorada de Karol y yo nunca fui sincera. Yo debí ser sincera desde el principio para no tener que pasar por todo este proceso tan difícil, yo era muy pobre y salimos adelante, compré un apartamento, un carro, ¿y que tú me lo tengas que quitar?, una persona que dura seis años contigo jamás te deja mal con la DIAN, con lavados de activos y te hace la maldad. A mí no me corresponde dar nada, a mí me corresponde dar amor y felicidad y a los abogados Torrado que me dejaron por el piso, se van a dar cuenta de que me voy a volver a levantar”

Sin duda, muchos quedaron sorprendidos con lo que dijo ‘Epa Colombia’, asegurando que le doliera o no, era lo que le correspondía a Diana Celis luego de aguantarla por tanto tiempo y tantas locuras.