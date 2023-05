‘Epa Colombia’ empezó a estudiar de nuevo y mostró orgullosa todo lo que ha aprendido

‘Epa Colombia’ ha logrado sorprender a cierta cantidad de personas debido a todos los talentos que tiene y su manera de lograr aprender y sacar nuevas facetas de su vida adelante. Muchos no apostaban nada por su empresa y ahora es una de las empresarias más importantes del país. Ahora, por medio de sus historias, compartió el nuevo talento que desarrolló y del que se siente orgullosa.

Sin duda, ‘Epa Colombia’ ha logrado todo lo que se ha propuesto y, de hecho, como ella misma le aseguró a Publimetro, ha dejado de estar en muchas polémicas para concentrarse en su vida, crecer, aprender y madurar en muchos aspectos de su vida.

Prueba de ello, ha sido las nuevas clases que tomó de canto y de las cuales se siente tan orgullosa que compartió a través de sus historias sus avance, cantando una corta canción cristiana.

“Ya he mejorado un montón, estoy en clases de música y me han ayudado a que las cuerdas vocales no se escuchen tan agudas” afirmó ‘Epa Colombia’. Sin embargo, usuarios no tuvieron compasión de ella, ya que le aconsejaron que mejor se dedicara a la venta de keratinas, pues con la umpsica no tenía futuro.

No solo fue la burla para ella, de hecho, metieron hasta a Luisa Fernanda W, quien también ha incursionado en el canto y matas se ha subido al escenario con Pipe Bueno. Además, aseguraron que la mayoría de personajes públicos estaba tratando de incursionar en la música:

“Ay noooo, casi me quedo sorda con esa voz de tarro, ahora todos quieren ser cantantes”, afirmó Andrea Posada en Instagram.