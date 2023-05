Sara Uribe se une a la fiebre de ‘Barbie’ y se “convierte” en muñeca

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con un nuevo video en el que muestra que está al tanto de las tendencias, ya que mostró que se “convirtió” en una muñeca, sumándose al furor que la película de ‘Barbie’ ha dejado durante las últimas semanas.

El filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling ha generado impresiones positivas entre los internautas después de que se estrenara un nuevo tráiler la semana pasada, con muchos deseando que llegue la fecha del tan esperado estreno, en especial los colombianos quienes ansían escuchar el tema de Karol G que aparece en la banda sonora oficial de la película.

Y tal parece que Sara Uribe decidió unirse a esta tendencia, ya que en su cuenta de Instagram publicó un video en el que aparece representando a una muñeca, mostrándose en posición estática y con sus extremidades rígidas como estuviera hecha de plástico.

La presentadora también le da un aire de Barbie a la publicación debido al conjunto que escogió para el video, mostrándose con una chaqueta rosa sobre una blusa blanca, mientras que en la parte inferior vistió una minifalda verde y un par de botas altas rosadas.

Sus accesorios también hacían referencia a este famoso juguete de Mattel con unos lentes de sol de gran tamaño y un collar de perlas muy retro. Por su parte, el maquillaje mantuvo el estilo de su conjunto con una apariencia “pintada” para hacer mayor referencia al plástico.

“¿Cuándo has sido una muñeca? Yo lo he sido muchas veces, una muñeca que se deja manejar, una muñeca que la pasan de un lado a otro. Una muñeca de exhibición ¿Pero saben qué? No más”, escribió Sara Uribe en las publicación.

Los comentarios no se hicieron esperar, generando opiniones divididas con un grupo que estaba impresionado por lo genuina y atractiva que lucía la modelo en el post, mientras que otros la criticaron duramente por su aspecto.

“Para allá va con cara de travesti con tanta reforma”, “Muñeca sí, pero de la mafia, aunque cada vez te pareces más a la Tigresa de Oriente con tanto botox y esa jeta inflada”, “Sara solo necesitó un buen maquillaje, lentes de contacto y actitud y ya es Barbie” y “Una Barbie hermosa” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Sara Uribe.