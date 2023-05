Sara Uribe estalló tras recibir fuertes críticas por su método de crianza

Sara Uribe no se contuvo y publicó en sus historias un contundente mensaje para los detractores que la han criticado por su método de crianza, a propósito de los últimos videos que ha subido en su cuenta de Instagram en los que aparece junto a su hijo, Jacobo.

La modelo suele compartir todo tipo de contenido en las redes sociales, desde detalles rutinarios de su día a día, pasando por algunas anécdotas tanto divertidas como emotivas, hasta algunas escenas de su faceta laboral como imágenes detrás de cámaras de sus sesiones fotográficas.

Pero también muestra con frecuencia su lado maternal al protagonizar algunos videos junto a su hijo, Jacobo, dejando ver las ocurrencias del pequeño y las tiernas acciones que tiene con ella.

Sin embargo, tal parece que este tipo de contenido no es del agrado de los internautas, ya que en los últimos videos que ha publicado Sara Uribe junto a su niño se pueden leer una gran cantidad de comentarios negativos en los que critican el método de crianza de la joven, argumentando que está forzando a su hijo a actuar frente a las cámaras.

Ante esta gran cantidad de mensajes, la presentadora decidió pronunciarse y dejar claro lo que opina sobre esto, expresándose contundentemente al respecto.

“La gente empieza a criticar dizque el video que yo subí del niño en estos días y que: ‘quién sabe lo que tuvo que hacer’, ‘que no sé qué', ‘de poner a actuar al niño’, ‘cómo estaba grabando’ (...) Supéralo, supérame, dedicate a trabajar, a ponerte bonita, dedicarte a que no te veas tan cucha, dedicarte a vivir tranquila”, dijo con pesar Sara Uribe.

Seguidamente, la modelo invitó a sus seguidores a dejar de fijarse en los detalles de su vida privada para enfocarse en la de ellos y tratar de mejorarla, dejando ver también lo mucho que le dolía que se enfocaran en los videos de su hijo.

“Ya no más, qué cansancio. Tú no sabes cómo me protejo yo, tú no sabes cómo Dios me ama a mí (...) Sanen esos corazones, ámense. Si tiene c*** lindo, muéstrelo; sino también muestre lo que es suyo. Si se quiere empelotar, empelótese”, concluyó Uribe quien se mostró muy molesta y fastidiada por todas las críticas que ha recibido.