“Qué asco”: critican a Sara Uribe por horrible maña y es comparada con ‘Epa Colombia’

Sara Uribe es muy reconocida por su trabajo como presentadora, pero también por ser una de las figuras más elocuentes y sinceras que hay en redes sociales, por ende, no se sorprenden cuando revela cosas que no cualquier personaje público expondría, pero parece que en esta oportunidad fue demasiada información.

Sara Uribe está tratando de recuperar la carrera profesional que alguna vez dejó por acompañar y apoyar a Fredy Guarín, cuando se fue del país a seguir su carrera como futbolista. Usuarios aseguran que esta es una buena forma para acercarse de nuevo a los seguidores que tanto estaban pendientes de ella.

Para eso, Sara Uribe abrió el espacio para que le preguntaran varias cosas, entre ellas, una cosa que nadie supiera de ella, a lo que Sara reveló:

“Que me robó las toallitas chiquitas de los hoteles para dormir en mi casa. No puedo dormir sin mi toallita y me acaricio la cara con ella para dormirme”, aseguró Sara.

A pesar de que muchas personas hacen esta práctica, algunos comentaron que no podían evitar pensar en qué lugar habían estado esas toallas antes de que Sara las cogiera, porque, si bien hay muchos hoteles impecables, muchos huéspedes pueden utilizarlas en varias partes de su cuerpo.

“Con una toalla de hotel medio mundo se ha secado el (emoji de durazno) y Sarita se las pone en la cara”, “qué boleta, ni que no tuviera plata, cuestan 5000 pesos”, “Sara está muy parecida a la ‘Epa Colombia’” comentaron algunos.

A pesar de que ella no se pronunció, llamó la atención por la comparación que le hicieron con ‘Epa Colombia’, sobre todo porque está hablando de una manera grosera, según algunos usuarios.