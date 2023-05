Sara Uribe publicó cuál es su teoría sobre el conflicto entre Karol G, Anuel y Yailin

Sara Uribe decidió pronunciarse sobre la situación actual que ocurre entre Karol G, Anuel AA y Yailin ‘la más viral’, la cual ha estado tomando auge después de la serie de indirectas que el cantante ha estado publicando en sus redes sociales. Y a propósito de esto, la modelo le dijo a sus seguidores que considera que detrás del conflicto hay otra historia.

Durante las últimas semanas, Anuel ha estado muy activo en lo que respecta a su antigua relación con la ‘Bichota’, enviándole varias indirectas en las redes sociales, tanto a ella como a su presunta pareja, Feid. También ha protagonizado ciertas escenas curiosas en sus presentaciones que hacen referencia a su ex, como besar una almohada que tenía su rostro.

Toda esta serie de acciones del cantante ha despertado diversos comentarios en las redes sociales, la mayoría de ellos rechazando este tipo de comportamiento, tildándolo de dolido y desesperado ahora que Karol G estaría en una presunta nueva relación.

Sin embargo, Sara Uribe decidió abordar la situación desde un punto de vista muy diferente, dejándole saber a sus seguidores que no estaba muy convencida de todo lo que estaba pasando con esto. Y es que según la modelo, detrás de este acto hay algo oculto.

“Yo no entiendo esa actitud de Anuel y de la Yailin, ¿ustedes entienden? Cuéntenme, eso qué será, eso es marketing o qué, porque ya están muy pasados. No, así tampoco”, dijo la joven en una historia.

Seguidamente indicó que si bien le recomendaron alejarse de problemas que no están vinculados con ella, estaba tan involucrada en esta situación con Anuel, Yailin y Karol G que no podría dormir hasta tener una respuesta clara de lo que sucedía.

“Llegaba yo de la iglesia, el pastor echándome el cuento diciéndome que yo no puedo estar metida en asuntos que mi no me incumben, y yo vengo aquí y les pregunto esto. Ojalá el pastor no vaya a ver esta historia”, concluyó Sara Uribe.