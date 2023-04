Yina Calderón reveló si realmente toca en vivo durante sus presentaciones

Yina Calderón informó a sus seguidores sobre un aspecto de su vida profesional que muchas veces se ha puesto en duda por varias personas. Y es que la joven finalmente reveló si realmente toca en vivo o hace “playback” durante sus presentaciones, exponiendo también otros detalles sobre sus conciertos.

Desde que comenzó 2023, la creadora de contenido ha estado muy enfocada en su carrera musical, brindándole a sus seguidores varios temas atrevidos y polémicos con sus guarachas, además de incursionar en un nuevo ritmo, pero manteniendo el mismo estilo que la caracteriza.

También suele compartir algunas imágenes y videos de sus shows, además de un par de anécdotas que ha vivido durante sus presentaciones en vivo, comentando que suele interactuar con su público con mucha cercanía, al punto que en una oportunidad casi se queda sin ropa.

Y a propósito de sus presentaciones y de unas polémicas declaraciones de ‘Epa Colombia’, Yina Calderón aprovechó para hablar sobre su desempeño musical en relación a algunos rumores que han circulado respecto a si ella canta en vivo o hace playback con la ayuda de la mesa de mezcla.

“Que mezclo, no mezclo. Miren, nenes, si ustedes quieren pensar que no mezclo, que blah blah blah, vale, piensen lo que quieran. No me pongo como que: ‘ay, piensan que yo no mezclo’”, dijo DJ.

Seguidamente dejó ver cierto aire de duda, ya que aseguró que no hay ningún video en el que ella esté fingiendo tocar la mesa de mezcla, pero que si llega a haber uno no sería mayor problema, indicando entre líneas que existe la posibilidad de que en algún momento no estuviera tocando en vivo.

“No hay un solo video mío donde se vea yo haciendo mímica, y si lo hubiera, los cantantes cuando van a un concierto hacen playback, ¿entonces cuál es el problema?”, dijo Yina Calderón.

También se mostró muy emocionada por la cantidad de trabajo que ha estado recibiendo, comentando que, según ella, es una de las DJs que más facturan en el país, además de estar contenta por la reacción positiva de los dueños de las discotecas en donde se presenta.