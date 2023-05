¿Se cansó de los hombres? Aida Victoria Merlano reveló qué le impide tener una novia

Aida Victoria Merlano se sinceró con sus seguidores al contar que sí ha considerado tener una novia en más de una oportunidad, pero que hay un importante obstáculo que le impide seguir adelante con este tipo de relación, dejando ver que más allá de la opinión pública, es un asunto de gustos personales.

La influencer ha tenido una vida romántica un tanto movida y con resultados poco agradables para ella. En más de una ocasión ha comentado que sus relaciones no siempre terminan de la mejor manera para ella, admitiendo que casi siempre queda en malos términos con su pareja, excepto por dos oportunidades: con su primer novio y con WestCol, su romance más reciente.

Y si bien la joven solo ha mantenido relaciones con hombres, en más de una oportunidad ha dejado ver que también le parecen atractivas las mujeres, comentando que ha llegado a besarse con otras chicas en el pasado.

Y a propósito de esto y de su estado actual de soltería, Aida Victoria Merlano decidió compartir a través de una publicación de TikTok un poco más de información respecto a esta faceta, indicando que no tendría problema en tener novia pero que hay un detalle importante que se lo impide.

“He llegado a la conclusión de que si me volviera lesbiana mi vida sería más fácil, solamente que aún no encuentro el tutorial de cómo hacer para que me deje de gustar tanto el pipí”, comentó.

Además, en una historia de Instagram contó que su problema principal con los hombres son las mentiras, no solo por el hecho del engaño, sino por el detalle de que ya no se esfuerzan para que sean creíbles.

“Quiero pedirle disculpas a los hombres. Mi problema no es que me gusten los hombres, mi problema es que me gustan mentirositos. Y mi problema tampoco es con los mentirositos porque qué más rico en las noches frías que le echen a uno un par de mentiritas al oído para entrar en calor. El problema es que ya las mentiras no son convincentes y lo rico de las mentiritas es uno creérselas”, contó Aida Victoria Merlano.