Aida Victoria Merlano se adelantó al Día de la Madre con regalo a su abuelita

La influenciadora Aida Victoria Merlano volvió a compartir de nuevo videos con su abuelita a quién llevó de viaje a Medellín para darle un regalo muy especial, esto con motivo al Día de las Madres.

En el viaje bromeó con su abuela, sus relaciones amorosas de las cuáles prefiere que no sean mayores sino que prefiere que tengan “colágeno” de 35 hasta 40 años.

“Me vine a reencauchar en Medellín, a estirarme los cueros”, dijo la abuela de Aida.

Lo cierto es que la creadora de contenido le regaló un antes y un después en un centro de estética donde salió con la piel del rostro mejorada. Como compartió en sus historias de Instagram.

Aída Victoria contó cómo lidió con la depresión y estrés postraumático que sufrió

Esta semana, Aida Victoria Merlano volvió a compartir sus reflexiones con sus seguidores en redes. A través de un video contó cómo hace intentos para superar la depresión y el estrés.

“Lo único más perfecto que lo perfecto, es aquello que se recupera después del quiebre. Un ser humano reparado es mucho más bonito que un ser humano que nunca ha sufrido nada”, contó.

Aida Victoria suele hablar siempre desde su propia experiencia y de las relaciones que ha vivido. “Hay sucesos de la vida que te quiebran tanto que terminas odiando a ti mismo por permitir que te hicieran ese daño. Se hace tan intolerable ese dolor que uno siente, que sencillamente que uno intenta olvidarse de que vivió eso”.

“En algún momento, la vida te recuerda que tienes una herida que está abierta, que está ahí sangrando y que te hace caminar con dolor. Pero, el pasado no se pisa, se sana”, agregó.

La hija de la exsenadora Aída Merlano, quien actualmente se encuentra privada de la libertad, explicó cómo fue el proceso de su curación, y en el que mejoró su salud mental.

“Tiempo después de que decidí hacer un lado esta situación, en la que no me quería sentir insignificante, paso una situación que revivía todo en mi cabeza y era tan vivido todo que en la noche me despertaba con la espalda sudada y asustada”.

“No pude volver a dormir sola durante bastante tiempo, empecé a experimentar episodios de pánico, ansiedad y de repente, un día me deprimí”, añadió.

“Los seres humanos hemos idealizado tanto la felicidad que vivimos con sensación de culpa cada que tenemos esa sensación de tristeza”.

“Si me tocara elegir el mejor momento de mi vida, seguramente sería este. Necesito que entienda que para tener el corazón en orden es necesario tener varias noches oscuras”, concluyó.