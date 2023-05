¿Bebé en camino? Aida Victoria Merlano se hizo una prueba de embarazo y publicó el resultado

Aida Victoria Merlano reveló en sus historias de Instagram un par de curiosas publicaciones de carácter comprometedor que dejó pensando a más de uno de sus seguidores. Y es que la joven decidió realizarse una prueba de embarazo, mostrando públicamente cuál fue el resultado que arrojó.

La influencer ha estado en bajo perfil durante las últimas semanas, aunque se ha mostrado muy activa en lo que respecta al gimnasio, dedicando gran parte de su tiempo y de sus publicaciones en Instagram a mostrar los resultados que su entrenamiento le ha dejado, realizando algunos comentarios picantes y cómicos en el proceso.

Pero además de su entrenamiento, Aida Victoria Merlano decidió tomar las riendas de sus historias de Instagram para protagonizar una curiosa dinámica con sus seguidores: verdad o reto.

A través de diversos mensajes, los internautas le dejaban varias preguntas o penitencias que la joven tomó en cuenta, bien sea para contestar honestamente o para someterse a pruebas comprometedoras.

Pero una de ellas le llamó la atención a la creadora de contenido, en la que fue retada a realizarse una prueba de embarazo. Y si bien al principio le pareció una propuesta algo inusual, comentando: “No entendí... Tengo cara de embarazada???”, al final accedió.

¿Qué resultado arrojó la prueba de embarazo?

Después de aceptar el reto, Aida Victoria Merlano no tuvo pena en mostrar una prueba de embarazo en sus historias de Instagram, la cual arrojó un resultado negativo.

También acompañó la imagen con un mensaje para su seguidora: “Sorprais! No vas a ser tía. BUENO, TE CALMAS. No estoy embarazada. No tengo cómo”.

Además de este reto, la joven también se sometió a otros muy reveladores como confesar que la única pareja que le dejó algo positivo fue su primer novio, mostró su historial de búsqueda en Instagram e incluso le transfirió 100.000 pesos a un seguidor con tal de no revelar quién fue la última persona con la se acostó.