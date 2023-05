“Tú no me superas”: Aida Victoria Merlano le dio en vivo una estocada a WestCOL

Todo se dio cuando WestCOL hacía una de sus acostumbradas transmisiones en las que acumula miles de seguidores como parte de la actividad de creación de contenido, cuando Aida Victoria Merlano decidió llamarlo.

Este anunció que estaba recibiendo una llamada de Aida Victoria Merlano, por lo que al contestar de inmediato se escucharon las acusaciones de la también empresaria en un tono bastante jocoso y a la vez seductor.

“¿Por qué no me superas? Di la verdad estaba viendo ahorita que estaba en streaming, y yo decía, pero este hombre no se olvida de mí, o sea ¿soy imborrable para ti?” — Aida Victoria Merlano

Sin embargo, el creador de contendido no se quedó atrás por lo que de inmediato le contestó en el mismo tono que ella. “¡Qué no te voy a superar Aida por favor! Estoy recordando los viejos tiempos, lo único bueno que dejó tu relación es esta tiradera, déjame disfrutarla sí por fa”, agregó WestCOL.

Pero la conversación siguió con otra lanzadera y Aida Victoria Merlano aseguró que él no la olvida, ya que siempre la tiene presente al hablar de todo el tiempo de ella “Claro que no, todos tus seguidores saben que tú no me superas, tú hablas de mí, tú te sientes como que tú me extrañas”.

Lo dicho por Aida Victoria Merlano fue el detonante para que WestCOL recordará lo que sucedió recientemente cuando la relacionaron a ella con el cantante Andy Rivera, por haber participado en uno de sus videos. “¿Acaso Andy Rivera te acaba de bloquear y estás hablándome por eso?”

Ante esto Aida Victoria Merlano no guardó silencio y le respondió bajo el mismo mecanismo, nombrando a las mujeres con la que lo relacionaron a él. “No ¿Acaso Valka y la miss te bloquearon que todo el tiempo estás hablando de mí?” a lo que WestCOL respondió “¿Acaso te pintaron pajaritos en el aire y te los creíste?”.

La conversación se dio luego de que WestCOL publicara una imagen de Luisa Castro, a la que Aida Victoria Merlano le pidió que elimine, debido a cosas que, según lo dicho por ella, él sabe bien.