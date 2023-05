¿Se va del país? La reacción de Aida Victoria Merlano luego de que le ofrecieran una visa americana

Aida Victoria Merlano le contó a sus seguidores que le ofrecieron una trato para poder conseguir una visa americana, dejando ver en qué consistía y qué detalles implicaba este negocio, aprovechando también esta oportunidad para aclarar qué tipo de hombres son “su tipo”.

La influencer ha estado en bajo perfil durante las últimas semanas, limitándose a compartir sus rutinas de entrenamiento en el gimnasio, detalles de su día a día, además de algunos videos en lo que deja salir su faceta cómica con divertidas ocurrencias.

Pero en esta oportunidad, en una de sus historias le contó a sus seguidores una curiosa anécdota que vivió recientemente con un “gringo” que le hizo una oferta interesante: casarse con ella y a cambio obtendría los papeles para ser residente de los Estados Unidos.

“Se me acercó un gringo y me dice dizque: ‘yo hace rato que me quiero casar con una colombiana, que le quiero dar los papeles, quiero que nos vayamos a vivir a Miami’”, empezó a narrar Aida Victoria Merlano en una de sus historias.

Pero pese a la oferta, la reacción de la creadora de contenido fue de rechazo total, indicando que ese tipo de hombres no son los que busca tener en su vida, y menos como pareja, explicando también cuáles son sus prospectos ideales.

“Yo le dije: ‘a mí me respetas. Entre otras cosas, tú no eres mi tipo, ¿por qué? Porque es que mi tipo no es ese. Mi tipo son pobres, tacaños o inservibles. Respete, gringo’”, dijo contundentemente Aida Victoria Merlano en la misma historia.

En el clip, la joven también hizo referencia a la oportunidad perdida, dejando ver que tal vez muchas otras chicas la hubieran aprovechado: “la suerte de la pen***a, la inteligente la desea”.