Aída Victoria Merlano reveló por qué todas sus relaciones fracasan

Aida Victoria Merlano decidió abrirse por completo con su seguidores al hablar de una faceta muy íntima para ella, ahondando un poco en la razón por la que sus relaciones no terminan de avanzar. A su vez, también reveló quién es el verdadero culpable detrás de esta serie de tropiezos amorosos que ha sufrido en los últimos años.

La creadora de contenido ha sido vinculada con varias parejas sentimentales a lo largo de su carrera en el mundo de las redes sociales, desde influencers como Yeferson Cossio, pasando por cantantes como Naldy, hasta streamers como WestCol. Cabe destacar que, según comenta ella, la mayoría terminaron de muy mala manera.

Esta situación no es desconocida para sus seguidores, ya que es la misma Aida Victoria Merlano quien se encarga de compartir varios detalles de sus relaciones, incluidos ciertos pormenores, dejando ver que durante los últimos años se ha llevado algunos tropiezos en esta área.

Y si bien había sido un poco esquiva sobre esto en el pasado, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la influencer finalmente decidió ampliar un poco más la información en relación a los motivos por los que sus relaciones no logran tener mucho futuro.

“El común denominador de mis relaciones soy yo misma, soy yo quien toma la decisión de estar con esas personas. Entonces, mis relaciones fracasan realmente porque yo tomo de manera apresurada decisiones que no debería, y eso es porque me dejo llevar del primer sentimiento que me evoca la persona”, comenzó a explicar la joven.

Además, indicó que no se da el tiempo para conocer a su pareja y explorar un poco su personalidad para ver qué potencial puede llegar a tener, dejándole saber a sus seguidores que aún le falta desarrollar un poco de paciencia.

“Soy demasiado acelerada, soy muy rápida y no he cosechado en mí la paciencia. Entonces, mis relaciones no funcionan porque soy muy impaciente”, concluyó Aida Victoria Merlano.