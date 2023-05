¿Preocupada? Yina Calderón pide a sus seguidores discreción en las redes por esta razón

Yina Calderón le mostró a sus seguidores una faceta muy diferente en una de sus más recientes historias de Instagram, compartiendo con sus fanáticos un sentido mensaje en donde le pide un poco de discreción e n las redes sociales a propósito de un evento que la impactó recientemente.

La creadora de contenido no solo ha destacado por sus emprendimientos y su música, sino también por una larga lista de situaciones polémicas en las que involucra a varias figuras del mundo del espectáculo colombiano y los medios digitales, protagonizando escenas en las que realiza comentarios negativos.

Sin embargo, en esta oportunidad ocurrió todo lo contrario, ya que en una de sus más recientes historias mostró un lado más comprensivo respecto a una escena que protagonizó la modelo Mara Cifuentes, en la que dejó ver su lado más vulnerable al comentar que había recibido una gran cantidad de ofensas en las redes sociales, algo que sin duda le afectó mucho.

A propósito de este episodio, Yina Calderón decidió dejar su opinión, contando que ella se ha vuelto inmune a las críticas y a los malos comentarios que le dejan en las plataformas digitales.

“Una persona como yo que sufre tanto ataque, porque a mí me tiran para hacerme sentir muy mal, no logran hacerme sentir mal, ¿sí me hago entender? Porque yo nunca, nunca le he puesto cuidado a las críticas, siempre he sido fuerte mentalmente, de verdad que a mí no me altera, nada, a mí me da risa”, comenzó la influencer.

Sin embargo, dejó ver su lado más empático al comentarle a sus seguidores que no todas las personas son como ella y que muchos sí se dejan llevar por este tipo de comentarios incómodos, por lo que les pidió prudencia al momento de pronunciarse sobre algunas personas en las redes sociales.

“Hay personas que no soportan ese tipo de cosas. Entonces, nenes, tengamos cuidado con lo que escribimos en redes, con los ataques que de pronto hacemos, esta mujer se ve muy afectada de verdad”, comentó con seriedad Yina Calderón sobre el caso de Mara Cifuentes.