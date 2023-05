“Conmigo perdió”: ‘La Jesuu’ le respondió a Yina Calderón y habló de su consumo de marihuana

La Jesuu y Yina Calderón fueron tendencia en redes sociales y parece que se niegan a dejar de pelear y dar de qué hablar. Las dos creadoras de contenido ya habían tenido ciertos problemas entre ellas públicamente y se desató aún más cuando Yina Calderón trató de disculparse y ‘La Jesuu’ la ignoró.

Para nadie es un secreto que Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas de todas, pues ha protagonizado muchas discusiones y peleas en internet con varias creadoras de contenido: La Jesuu, Andrea Valdiri, Epa Colombia, etc.

Según lo que ha revelado Yina Calderón, una de las cosas que más le cuesta es pedir perdón, así que sintió como humillación el momento en el que ‘La Jesuu’ la ignoró por completo.

‘La Jeuu’ le respondió a Yina Calderón luego de que la ignorara cuando le pidió perdón

Al otro día Yina no dudó en contar lo que pasó, pero ‘La Jesuu’ tampoco se quedó callada y reveló lo que realmente había pasado:

“Las cosas pasaron tal cual como ella lo contó, yo estaba en un cuarto sola, alejada de todo el mundo, pero como yo no estoy pendiente de la de nadie, fui y me ‘enchuspé' con mi poco de sueño, cuando a los 15 minutos ‘donde está La Jesuu, necesito pedirle una disculpa’”. Afirmó la creadora de contenido.

Pero ese solamente era el inicio de la discusión:

“Esa muchacha estaba hirviendo, me dijo cualquier cantidad de cosas que yo decía ‘Dios mío’. Al otro día salió a decir a redes lo que a ella le dio la gana”, asegurando que si Yina tenía la mañana de insultar en redes sociales y hacer como si nada de frente, con ella era diferente, pues no iba a permitirlo.

Para finalizar, habló de su consumo de marihuana y lo que pensaba sobre Yina Calderón y la forma de revelar un asunto privado:

“Por esa razón me encerré, hice lo mío y sola. Por lo menos no tengo que usar eso como pretexto para hacer mil y un ridículos en público (…) Entendí que no me tengo que sentir mal, mal se tiene que sentir el que le da un uso incorrecto a su consumo personal y peor, la que quiere hacer quedar mal a otra y termina trasquilada”