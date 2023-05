Yina Calderón reveló terrible complicación médica que no le permite tener hijos y usuarios se burlaron de ella

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas, pero cuando desea hablar o contar algo serio, lo hace desde el corazón, según ella misma ha afirmado. Sin embargo, mientras estuvo revelando una noticia bastante triste para su vida, usuarios se alegraron de lo que le estaba sucediendo.

Sin duda, Yina Calderón no podría ser catalogada como una persona que logra mantener sus relaciones amorosas estables, pues normalmente o anda soltera o termina en el titular de una noticia por algún episodio de terribles peleas con sus parejas.

Sin embargo, en medio de sus historias si reveló un tema bastante serio con su salud:

“Yo creo que este pecho peludo no puede tener chinos. A mi me toca someterme a un tratamiento para quedar embarazada porque imagínense que yo tengo un mioma dentro del útero, entonces para quedar embarazada a mi me toca hacer un tratamiento para que ese bioma se vuelva chiquito y si paso los 35, paila”, afirmó la creadora de contenido.

A pesar de que era un tema muy serio para Yina Calderón, muchos usuarios empezaron a burlarse de ella, sobre todo porque recibe muchos comentarios de que por favor no se reprodujera, pues para nadie es un secreto que Yina Calderón genera odio y repudio en algunos.

“Demos gracias a Dios”, “el universo obra de maneras misteriosa”, “para que más chukis en este país”, “una buena noticia para la sociedad”, “a Dios gracias”, afirmaron algunos.

Sin embargo, hubo un sentimiento encontrado por parte de otros, quienes aseguraron que no podían creer que personas estuvieran felices con que le pasaran cosas malas, pues eso significaba ser una persona cruel y fría.