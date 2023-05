“No quiero ser mamá “: Yina Calderón desmiente los rumores de embarazo con un contundente mensaje

Yina Calderón quedó indignada al ver que varios rumores de embarazo se estaban extendiendo en las redes sociales y varios medios de comunicación, razón por la que decidió aclarar todo el asunto a través de una contundente historia de Instagram comentando que todo es falso y explicando las razones por las que todavía no planea entrar en esta etapa maternal.

Desde que comenzó el 2023, la creadora de contenido ha estado muy concentrada en su vida laboral, dedicándose de lleno a su faceta en el mundo de la música, aunque también ha desarrollado varios emprendimientos como una serie de glamping’s cerca de su finca, además del polémico spa con temática de ‘Los Simpson’.

Y si bien la joven mantiene al tanto a sus seguidores sobre sus negocios y su música, también lo hace en relación a varios aspectos de su vida privada. Y a propósito de esto, decidió compartir una historia para aclarar un rumor que gira a su alrededor: un presunto embarazo.

Al principio, Yina Calderón colocó varias capturas de pantalla en donde se podían ver titulares de noticias que aseguraban que ella estaba esperando un bebé. Luego comentó abiertamente que todo se trataba de un rumor y que no estaba embarazada.

“¿Ustedes dónde me ven a mí la capacidad de tener una barriga en este momento? Por Dios, es totalmente falso, mentira, falso de los falsos (...) Yo no deseo ser mamá en este momento, en este momento de mi vida no. No estoy dispuesta a dar ejemplos, estoy concentrada en guaracha, tengo muchas cosas en qué pensar”, dijo contundentemente.

Otro detalle que indignó a Yina Calderón fue el hecho de que la vincularon con ‘Epa Colombia’, ya que según los rumores ambas se someterían a un proceso de insemination artificial. Ante este punto, la DJ aclaró que es totalmente falso y que actualmente no tiene ningún tipo de comunicación con la empresaria.

“Yo no soy amiga de ‘Epa’, de verdad. Yo no soy amiga, no tengo relación con ella, no es mi amiga, no hemos hablado de nada, ni p*** mi***a, ni nos seguimos, ni nos tenemos en WhatsApp. O sea, nene, nada. Yo no sé si ella quiera tener hijos o no quiera tener hijos, pero no es mi caso”, concluyó la colombiana.