A seguir facturando: Shakira contrataría a abogado cercano a Messi para liberarse económicamente de Piqué

La separación de la cantante barranquillera Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué acaba de tomar un trascendental rumbo, todo esto por la decisión de la intérprete de ‘Acróstico’ de liberarse económicamente de su expareja y contratar a un abogado cercano al también futbolista Lionel Messi.

En la sesión #53 realizada por el productor argentino Bizarrap y Shakira, millones de personas en el mundo escucharon el fragmento en el que la cantante le lanzó ‘pullas’ a su expareja, en relación con la manera en que económicamente la afectó con la separación.

“Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, entona en la canción ‘Shak’.

Ante esto, el reconocido programa de variedades “Chisme No Like”, dio a conocer una investigación en donde asegurar que la cantante contrataría los servicios de un abogado de confianza de Lionel Messi, para liberarse por completo de los negocios que la relacionen con Piqué.

La jugada de Shakira para liberarse económicamente de Gerard Piqué

En los últimos días, se dio a conocer que Ferran Vilaseca, abogado de la cantante y el exfutbolista cuando eran pareja, encargado de manejar su patrimonio mutuo, fue revocado de su cargo por parte de la artista.

Acorde al especial realizado por el programa de variedades, este abogado habría realizado todo tipo de jugadas judiciales para proteger económicamente las distintas empresas de Gerard Piqué, pero descuidó por completo las empresas que la cantante había consolidado en su estancia en España, como es el caso de su compañía inmobiliaria Fire Rabbit SL.

De acuerdo con información del medio español, ‘20 Minutos’, el abogado Enrique Pecourt Gonzálbez será el encargado de realizar las labores representativas que ejercía Vilaseca en su momento. Este abogado es hermano de Jorge Pecourt, reconocido por asesorar al futbolista argentino Lionel Messi en el momento que ‘la pulga’ anunció su salida del F.C Barcelona.

