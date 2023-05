Todas las indirectas de Shakira a Piqué tras su poderoso discurso tras ser nombrada “Mujer del año”

La ruptura más traumática y mediática de los últimos meses ha sido la de Shakira, y la ha hecho reflexionar sobre muchos aspectos en su vida, algo que lo hace cada vez que hablar en público. La artista colombiana, de 46 años de edad, fue la protagonista de la gran gala de Mujeres Latinas en la Música, no solamente por su reconocimiento, sino por su gran discurso, que le ganaría una gran ovación.

Shakira recibió el premio a la Mujer del año por parte de la revista Billboard

La cantante de Te felicito y Monotonía recibió en Miami, el premio a la Mujer del año por parte de la revista Billboard, e inmediatamente se lo dedicó a su madre, Nidia del Carmen Ripoll. “A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia”, le ofreció esas palabras con gran cariño a su progenitora, quien en los últimos meses ha sufrido la separación de su hija, la deteriorada salud de su esposo, y de ella misma.

“Para mí, mami, tú has sido la mujer del año”, afirmó una emocionada Shakira en el escenario del Watsco Center de Coral Gables, Miami, Florida. La cantante barranquillera continuó la noche un discurso algo personal, revelando que ha sufrido cambios sísmicos, decía en clara alusión a su ruptura con Gerard Piqué, tras más de una década juntos, dos hijos, y su mudanza a Miami.

Aprovechó su discurso para mandar una indirecta a Piqué

“Somos más valientes de lo que creemos y más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, decía al respecto. “¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma?... A mí me ha pasado más de una vez”, revelaba una Shakira con una emotiva voz, “Pero también llega un momento en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”.

Y la frase que le está dando la vuelta al mundo, y se entiende como una indirecta hacia su ex: “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que, si sigues siéndote fiel a ti misma”, finalizó.