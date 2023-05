El delicado problema de salud de Yina Calderón que le impide tener hijos

Yina Calderón le contó a sus seguidores que sus planes para tener hijos en el futuro pueden estar en riesgo, ya que confesó que sufre de un raro problema médico que le impide concebir de manera segura, algo de lo que tiene que ocuparse en la brevedad posible antes de que las consecuencias puedan ser mayores.

La influencer no suele hablar mucho sobre este tipo de detalles tan personales, aunque sí ocupa parte de su tiempo en mostrar lo unida que es con su familia, dejando ver cómo se lleva con su mamá y las ocurrencias de su papá, además de presumir con frecuencia los logros de sus hermanas.

Sin embargo, en esta oportunidad decidió abrirse por completo al hablar de varios de sus logros, mencionando que otro de ellos sería tener hijos, pero que dada una complicación de salud que ha desarrollado, este puede ser un poco más difícil de llevar a cabo.

“Yo también estoy a punto de abrir un restaurante, ¿cómo la ven? Falta es tener hijos. Bebés es que yo no les he contado algo: yo creo que este pecho peludo no puede tener chinos (...) Tengo que someterme a un tratamiento para quedar embarazada”, confesó Yina Calderón en una de sus historias.

Seguidamente ofreció más detalles de su condición, comentando que debe empezar un tratamiento en la brevedad posible para no correr más riesgos: “yo tengo un mioma dentro del útero, entonces para yo poder quedar embarazada tengo que hacer un tratamiento para que ese mioma se vuelva chiquito, y antes de los 35 [años]”.

Yina Calderón también comentó que logró darse cuenta de este problemas gracias a una resonancia que se hizo a propósito de su problema con los biopolímeros en sus glúteos, indicando que en este proceso detectaron el mioma.

Finalmente dijo que el proceso para reducir de tamaño el mioma consiste en un tratamiento a base de medicamentos, ya que no es operable. Además resaltó que estará ocupándose de esto durante el transcurso del 2023 porque sí quiere tener hijos por su propia cuenta, aunque también considera la adopción en caso de que la situación se complique.