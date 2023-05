¿La nueva Epa Colombia? Hermana de Yina Calderón reveló la fortuna que gana gracias a las keratinas

Yina Calderon fue la primera de su familia en someterse a la fama y a hacer empresa que realmente rentara lo suficiente. Sin embargo, su hermana no se ha quedado atrás, pues logró montar su propia empresa de keratinas y ahora podría estar haciéndole competencia a la misma Epa Colombia.

Yina Calderon ha logrado sacar adelante a su familia gracias a su participación en ‘Protagonistas de Novela’, ya que consiguió fama y también logró posicionarse con su empresa de fajas.

Gracias a eso, Yina abrió una ventana de visualización para toda su familia, entre esas su hermana Juliana, Calderón, quien ha logrado vender tantas keratinas que ahora puede presumir los millones que ha gastado en todo lo que tiene.

Juliana Calderón reveló la fortuna que gana gracias a las keratinas

En medio de las redes sociales, un usuario le pregunto a Juliana Calderón si realmente las kerarinas le daban la plata suficiente, a lo que ella contestó:

“Mi keratina si la da y la da toda. Imagínate, en un año y medio que llevo, más o menos, me compre mi apartamento, mi carro, tengo lotes, he viajado, y ahora tengo franquicia, que de paso no es económica. Y eso no es nada, si te contara como le ha ido a mis distribuidores quedas asombrada. ¿Sabes que es mejor?, que inicie con 200 mil pesos en el bolsillo”

A pesar de que Juliana Calderón solamente pudo haber querido inspirar a sus seguidores, lo que se ganó fueron tremendas críticas, pues la compararon con Epa Colombia:

“El que mucho habla, poco tiene”, “sí, claro, lavando cualquiera hace plata”, “Epa dos, ahora saca colección de carro” fueron los comentarios de algunos en redes sociales.