Nicolás Arrieta finalmente reveló de dónde nació la rivalidad entre él y Yeferson Cossio

Nicolás Arrieta rompió el silencio y le comentó a sus seguidores que detrás de su rivalidad con el influencer Yeferson Cossio hay un gran motivo, indicando su pesar ya que antes de llegar a estas instancias ambos eran grandes amigos.

La dinámica actual entre ambas figuras de las plataformas digitales es un poco áspera, ya que con cierta frecuencia Arrieta suele crear videos en los que afirma que gran parte de los ingresos que genera Cossio se deben a estafas y fraudes en las redes sociales, presentando algunos soportes de estas acusaciones. También suele hacer lo mismo con otros influencers como ‘La Segura’ y ‘La Liendra’.

Pero a diferencia de estos dos últimos, Nicolás Arrieta reveló a través de una entrevista que él y Yeferson Cossio eran grandes amigos, razón por la que fue un poco difícil de asimilar el punto en el que ambas figuras se encuentran ahora: sumamente alejados y con una clara enemistad.

En un breve clip, el creador de contenido indicó que todo comenzó porque lo intentó aconsejar sobre una actividad que estaba llevando a cabo, la cual al parecer no era del todo legal, indicándole que desistiera porque podría meterse en problemas.

“Yo era su amigo, y yo como amigo le di un consejo y le digo: ‘pana, la estás cag***o, perro, te van a j***r. Y si yo te doy un consejo como amigo, espero que lo tomes”, dijo el joven mientras daba a entender que Cossio le hizo caso omiso.

“El ma***a se puso a promocionar vainas, estafas, pirámides y me decían: ‘a su amigo sí lo defiende’. Y yo dije: ‘yo no lo defiendo, yo voy a hablar con él’”, comentó molesto mientras indicaba que Yeferson Cossio puso a sus abogados de por medio y no pudo seguir aconsejándolo sobre este tipo de actividades.

A raíz de estas y otras acciones, Nicolás Arrieta terminó alejándose de su amigo, al punto de que no solo tomó distancia, sino que también expuso las presuntas estafas que estaba haciendo: “usted es un falso, un vendido, una rata. Y yo no soy amigo de ratas”.

De cara al final del video, el influencer confesó que Cossio también intentó quitarle a su novia en una oportunidad, dejando ver que con pequeños cortejos quería seducirla a pesar que él ya tenía pareja en ese momento.