La inesperada respuesta de Nicolás Arrieta a un seguidor que le pidió una entrada para un concierto

Nicolás Arrieta le dio una gran sorpresa a uno de sus seguidores, luego de que le pidiera ayuda para poder conseguir una boleta para asistir al concierto del cantante de bachata, Romeo Santos. Y a su estilo único, el creador de contenido aceptó la petición de internauta, pero con un giro curioso al final.

El joven forma parte de los influencers más conocidos de Colombia, destacando por sacar a la luz varias situaciones polémicas y controversiales de muchas figuras públicas del país, desde presuntas estafas y negocios turbios hasta otros escándalos que rayan con dañar la imagen de los involucrados.

Sin embargo, no todo el contenido que Nicolás Arrieta publica gira en torno a estas temáticas, sino que también aborda otros tópicos de intereses para sus seguidores como clips informativos, reacciones a videos virales o polémicos, además de otros detalles más relacionados con su vida personal.

Pero en esta oportunidad decidió mostrar a través de sus historias cómo suele manejar las situaciones en las que sus seguidores le piden ayuda con algún detalle. Y si bien no es la primera vez que el influencer se enfrenta de manera pública a este tipo de momentos, sorprendió a muchos de sus fanáticos con el giro que le dio al asunto.

En la historia que compartió se puede leer que uno de sus seguidores le pide ayuda para conseguir una entrada para el concierto de Romeo Santos. Sorpresivamente, Arrieta le pide a su seguidor sus datos personales, pero los requería para otro tipo de proceso no relacionado con el evento musical.

“Cédula, correo, etc. Para inscribirte en Computrabajo”, escribió Nicolás Arrieta en el chat compartido en una de sus historias de Instagram.

Y si bien no mostró qué respuesta obtuvo de su seguidor, este acto no fue del agrado de muchos internautas, quienes no dudaron en dejar su opinión en las publicaciones que lograron rescatar esta historia: “Más humildad, bebé, por ellos es comes”, “Quieren poner en ridículo a sus seguidores, y no se acuerda que gracias a las estupideces que sube tiene sus seguidores”, “Nada de ese tipo me gusta, es prepotente y parece que ni se baña, ni se lava esa boca”.