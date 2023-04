“No voy a ser amigo de un ladrón”: Nicolás Arrieta arremete contra ‘La Liendra’ y salpica a Yeferson Cossio

El próximo 1 de septiembre los creadores de contenido Nicolás Arrieta y Carlos Mauricio Osorio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, se verán las caras para enfrentarse luego de los conflictos que han tenido por medio de sus respectivas redes sociales.

Desde el pasado 13 de octubre del año 2022 ambos se ofrecieron a presentarse en un enfrentamiento. El primer encontronazo lo protagonizaron mientras Nicolás Arrieta realizaba una transmisión en la plataforma Twitch en compañía de Westcol, la expareja de Aida Victoria Merlano.

Ante esto, ‘La Liendra’ respondió a estos ataques con el desafío y lo invitó a una pelea de boxeo; sin embargo, Arrieta respondió que prefería que este se desarrollara con una competencia de intelecto, inteligencia y lectura. Pero el tiempo pasó y finalmente será de manera física.

Nicolas Arrieta ha estado preparándose para esto y así lo dejó claro en una de sus más recientes publicaciones en las que apareció con guantes de boxeo, y no dudó invitar a la comunidad digital al evento que será desde el Royal Center de Bogotá.

“Vamos a irnos contra el virulento, contra la enfermedad de cabello, contra ‘Don Calle. Lo que quiere hacer media Colombia, darle en la jeta sin que los denuncien’” — Nicolás Arrieta

Sin embargo, varios de los miembros de sus seguidores se pronunciaron al respecto y aseveraron que esto solo es un show y que ambos terminarán siendo amigos después del enfrentamiento y que la polémica es una estrategia solo para ganar dinero.

“El man me faltó el respeto y yo no voy a ser amigo de un ladrón así, pa’ eso me amigo de Cossio otra vez. Una rata de esas nunca en la vida le quiero dar la mano, me parece una persona desagradable, no tengo nada por compartir con una persona así de repugnante, grosera, ruin y despreciable” — Nicolás Arrieta

Indicó que pese al carácter del encuentro también harán cosas positivas y es que según anunció donarán algunas cosas incluyendo el dinero del evento. “Bro no nos mientas más, tú lo amas 😂 😂 😂”, “Bueno Nico, pero le sacas sangre si no, no vale te amamos” y “Perdió la amistad de Cossio y la gente cree que se lleva con La liendra”, son algunas de las reacciones que destacan en el post.