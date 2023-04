Camilo le dedicó un mensaje de cumpleaños a Índigo que puso a llorar a sus seguidores

Camilo enterneció las redes sociales gracias a un emotivo mensaje de cumpleaños que le dedicó a su hija Índigo a propósito de su primer año de vida, publicando un video con varias escenas es la que él y su esposa, Evaluna Montaner, comparten tiempo con ella mientras que de fondo se escucha la tierna narración del joven.

El cantante suele compartir mucho contenido en sus redes sociales, la mayor parte de él enfocado en lo que se refiere a su carrera como artista al presentar imágenes y videos de sus conciertos. Aunque también suele subir clips en los que aparece su familia o muestra algunas actividades de su día a día.

Pero en esta ocasión no se trató de una historia sino de un video en su feed de Instagram que Camilo subió con la finalidad de dedicarle un tierno mensaje a Índigo a propósito de su primer año de vida.

En él se pueden ver varias escenas de la pequeña en una piscina junto a sus padres, jugando con ella, mostrando cuánto ha crecido y todo el amor que ambos le brindan. En el audio de fondo se puede escuchar al cantante narrando un emotivo mensaje para su hija:

“Querida Índigo: quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza”, empezó el artista.

“No te podemos prometer que sea así para siempre, porque si algo no queremos ser es esos papás que quieren proteger a sus hijos de la tristeza, del miedo, de la rabia. No, nosotros queremos que sientas lo que sea que tú tengas ganas de sentir, que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos corrientazos de emoción, tan tuyos (...) Lo que sí te prometemos es que vamos a estar a tu lado, sintiendo contigo”, expresó Camilo en la narración de video.

Estas palabras fueron suficientes para enternecer a los seguidores del colombiano, con muchos de ellos comentando que el mensaje los hizo llorar, felicitándolo también por poder expresar tan lindas palabras.

“No estoy llorando, tú estás llorando”, “Qué hermosura de palabras de parte del papá”, “Imagínate cumplir 30 años y tener este video que te hizo tu papá en tu primer año” y “Qué suerte la de ese angelito de haber nacido en la familia que nació” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación, además de varias felicitaciones.