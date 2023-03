Así celebró Camilo su cumpleaños con una foto que “no era necesaria” con Ricardo Montaner

Camilo llegó a los 29 años y como era de esperarse la comunidad digital en sus redes sociales, especialmente su fanaticada, se reunió para desearle la mejor de las cosas y que continúen los éxitos. Pero este cumpleaños para el cantante fue atípico, pues según lo que confesó es la primera vez que lo vive desde un escenario y más al ser al lado de ‘La Tribu’.

El intérprete de ‘Manos De Tijera’ publicó un seriado de imágenes de lo que fue la celebración incluyendo el pastel de cumpleaños que recibió, así como un muñeco inflable con su forma que se robó el protagonismo.

“Creo que me cantaron el cumpleaños 750 veces, y en todas trataba de pensar qué deseos pedir… y era muy difícil… porque lo que tengo, lo que he vivido, lo que he acumulado en el corazón y el espíritu es suficiente. Es más que suficiente. Suficiente. Esa es mi palabra por estos días. Y no terminé pidiendo nada para mí… pero sí un montón de cosas para la gente que amo. Gracias, por tanto. Tantísimo”, escribió el cantante.

Evaluna Montaner publicó fotografía de Camilo desnudo

A la celebración también se sumó su pareja Evaluna Montaner, quien en medio de unas palabras emotivas agradeció al cantante por su compañía en la vida y aprovechó de publicar una imagen del cantante empelotado desde la ducha.

“Es un privilegio poder compartir este día contigo otra vez. Primer cumple donde te despierta la palabra ‘papá’ y eso es un sueño hecho realidad para mí. Te amo cada día más. Feliz cumple maibeibi. Tribu, de nada por la última foto” — Evaluna Montaner

La felicitación de Ricardo Montaner también llamó la atención de todos al asegurar que el cantante no hubiera encontrado en todo el mundo un suegro que lo pudiera amar y respetar más que él.

“Por lo que a mí respecta no puedo estar más orgulloso y feliz por el tipo que Dios tenía elegido para mi amada hija. Cómo te dije en mi mensaje de esta mañana: El mismo Dios amarró un hilito con un cartelito en tu oreja y te aparto para Él y para que un día fueras hijo mío . Te amo y espero que, si hay algún anhelo perdido por ahí, que Dios te lo conceda. Nota: la última foto no era necesaria”, apuntó Ricardo Montaner con varias graficas junto a Camilo.