La razón por la que Claudia Bahamón “amaría” participar en ‘Survivor: la isla de los famosos’

Claudia Bahamón dejó ver que no solo le agrada estar al frente de los reality shows de competencias, sino que también “amaría” participar ene ellos, destacando el gusto que le daría formar parte de ‘Survivor: la isla de los famosos’ y comentando qué es lo que más la motivaría a concursar en este tipo de programas.

La modelo se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Colombia por las diversas campañas publicitarias en las que ha participado, así como por ser la presentadora de MasterChef Colombia en cada una de sus ediciones, desde la versión regular, pasando por la infantil, hasta en su formato Celebrity.

Y si bien Claudia Bahamón ya ha participado en una ocasión en un reto de las cocinas de MasterChef, tal parece que le quedó el gusto por aventurarse a más, ya que a través de sus historias le contó a sus seguidores de manera enérgica lo mucho que le gustaría formar parte de ‘Survivor’.

“Estoy viendo a Tatán y a todos estos en Survivor, qué difícil eso”, dijo la colombiana en un clip. “¿Saben qué? A mí me fascinaría estar en un reality como el de Survivor porque yo soy así como súper competitiva, como que me gusta todo eso de la superviviencia”.

También admitió que a pesar de lo mucho que le gustaría participar en este tipo de show, no sabe qué tanto podría durar en la isla antes de que la eliminen: “no sé si me saquen súper rápido, pero a mí me encantaría, amaría de verdad estar allá”.

Finalmente, Claudia Bahamón terminó por mostrar emoción por lo que estaba apareciendo en pantalla, gritando y aplaudiendo por las actividades que estaban desarrollando los participantes, quienes en ese momento estaban escalando una red de malla para llegar hasta la cima de una estructura.