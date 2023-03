“La vida me escupió”: ‘La Segura’ confesó que está atravesando por un momento grave en su vida

‘La Segura’ volvió a asustar a sus seguidores al revelar que está atravesando por una complicada situación que le ha dificultado tener presencia en las redes sociales durante los últimos días. Y si bien se mostró muy emocional mientras contaba un poco sobre su complicación, reveló que está tratando de abordar el tema de manera positiva.

La creadora de contenido ha tenido un comienzo de año bastante difícil debido a una serie de dolencias que ha estado presentando en la zona lumbar desde finales de 2022, producto de unas complicaciones médicas que tuvo a principios de ese mismo año. Y a pesar que se ha sometido a varios tratamientos, las molestias siguen presentándose.

Puede leer: ‘La Segura’ demostró lo abierta que es su relación con una reveladora anécdota

Pero las complicaciones físicas no son el problema en esta oportunidad, ya que a través de una historia de Instagram, La Segura publicó un sentido pero breve mensaje que dejó pensativos y preocupados a muchos de sus seguidores: “el mundo y la gente es una mi***a... Ya no quiero ser parte de él. Quiero irme muy lejos, donde pueda ser feliz”.

Y tal parece que muchos de sus seguidores le enviaron varios mensajes de preocupación, lo que motivó a la influencer a publicar un par de historias para hablar sobre lo que ha estado atravesando estos últimos días, indicando que no se encuentra en uno de sus mejores momentos.

“Sé que muchos han estado preocupados escribiéndome al DM alocadamente por la imagen que puse el otro día y borré después. No he pasado y no estoy pasando unos buenos días en estos momentos”, confesó.

Lea también: ¡Una locura! ‘La Segura’ grabó el momento en que la despedida de soltera de Lele Pons se salió de control

En sus historias, La Segura se mostró muy afectada por la situación que estaba atravesando, y a pesar que no quiso ahondar mucho en el tema debido a que le incomodaba hablar al respecto en ese momento, sí dejó ver que está abordando este episodio de su vida de manera positiva.

“Estoy viva que es lo importante. No estoy de lo mejor posible emocional y mentalmente, pero estamos trabajando por eso y listo. Y por eso también uno se tiene que ayudar y levantarse a veces y de alguna manera decir: ‘de alguna manera yo tengo que poner mi granito de arena y como sea seguir adelante porque de eso se trata la vida’”, dijo la creadora de contenido.