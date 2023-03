La familia de ‘La Segura’ teme que la influencer se quede sola en casa por está razón

‘La Segura’ le contó a sus seguidores que su familia no está muy a gusto de que ella se quede sola en casa, indicando que desde hace algunas semanas tiene a una peculiar acompañante prácticamente a todas horas.

La joven se ha mostrado como una persona sumamente independiente en sus redes sociales, dejando ver que si bien tiene algunos asistentes y suele rodearse de varios amigos y familiares con mucha frecuencia, en más de una ocasión se ha desenvuelto por su cuenta y es capaz de llevar una vida plena.

Sin embargo, tal parece que algunos miembros de la familia de ‘La Segura’ no están muy contentos con que la joven se quede sola en su casa, un caso que no suele ser muy frecuente ya que con cierta periodicidad tiene visitantes que se quedan a dormir con ella, desde algunos amigos hasta su novio, el pastelero Ignacio Baldán.

Pero cuando no espera compañía, la influencer le reveló a sus seguidores que una señora de servicio se queda con ella para atenderla en cualquier cosa que necesite, contando que la iniciativa es de su familia, ya que no quieren que ella se quede sola en su apartamento.

“Hay una señora que es hermosa, parece un angelito, se los juro. Y viene y se queda aquí a veces por las noches”, comentó.

En el mismo clip aprovechó para relatar por qué algunos de sus familiares temen que la colombiana se quede por su cuenta en el apartamento, dejando ver que la razón principal es por el hecho de los dolores frecuentes que ha estado sufriendo en los últimos meses, producto de las complicaciones que tuvo a principios del 2022.

“A mi familia siempre le da miedito que yo me quede aquí, sin que... Ay, en fin, que me vaya a dar algún dolorcito, o cuando llego muy cansada. Es más para la tranquilidad de mi familia que hasta para mí misma porque yo en la noche no hago nada”, confesó La Segura.

También comentó que la señora se porta muy bien con ella, y que incluso a veces se siente un poco incómoda, ya que es muy atenta y veloz a la hora que la joven le pide ayuda con algo: “es sumamente servicial, salta de un momento a otro. Ella no puede escuchar que uno llega, el nombre, lo que sea, porque ella está ahí”.