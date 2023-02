‘La Segura’ armará un “cuarto rojo” al estilo ‘50 Sombras de Grey’

‘La Segura’ le reveló a sus seguidores que tiene un gran interés en acondicionar una de las habitaciones de su apartamento para que tenga la función del famoso “cuarto rojo” que se puede ver en la trilogía de ‘50 Sombras de Grey’. Y si bien no será un proyecto a realizarse prontamente, confesó que ya está viendo algunos accesorios para darle forma.

La influencer ha dejado ver lo bien que va su relación con el pastelero Ignacio Baladán, protagonizando con frecuencia varias escenas románticas en las redes sociales junto a él, además de compartir diversos mensajes en sus respectivas publicaciones.

Pero tal parece que La Segura quiere llevar las cosas a un nivel más alto al manifestar su interés por los juguetes sexuales para darle un toque picante a su relación. Es por eso que visitó una tienda especializada en este tipo de artículos.

Y si bien al principio se mostró un poco avergonzada, no tardó mucho en soltarse y empezar a recibir sugerencias y consejos de las dependientas del negocio. También le advirtió a sus seguidores que algunas imágenes no eran aptas para menores de 18 años, por lo que invitó a su publico más pequeño a dejar pasar las próximas historias.

La Segura también aprovechó el momento para dedicarle algunas palabras a su novio, ya que no solo estaba buscando cosas para ella, sino también para el disfrute de ambos: “amor nos va a ir... Qué te digo, bebé. Te tengo preparado de todo”.

De cara a las últimas historias, la creadora de contenido le informó a sus seguidores que se llevó varios artículos de la tienda. Pero se mostró un poco dubitativa respecto a mostrar todos los productos que consiguió.

Sin embargo, para finalizar esta sesión, La Segura reveló que al final no estaría mostrando lo que compró, ya que su novio le manifestó que le daría mucha vergüenza que sus fanáticos supieran tantos detalles sobre sus momentos más íntimos. “Me dijo: ‘amor, por favor, no muestres, me da pena’”, comentó la joven.