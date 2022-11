“Qué porquería de ser humano”: Nicolás Arrieta arremetió contra ‘La Liendra’ por sus videos en Qatar

El viaje a la Copa del Mundo en Qatar 2022 al creador de contenido ‘La Liendra’ le ha servido para conocer otras partes del planeta, así como otra cultura muy distinta a la de él, y aparentemente algunas de las cosas le han llamado la atención para aplicarlas en Colombia.

Puede leer: Dani Duke confiesa qué es lo único que le cambiaría a ‘La Liendra’

Y es que en una de sus más recientes publicaciones estuvo en uno de los mercados de Qatar preguntando por la tan criticada burka, pues quiere hacer que su pareja la maquilladora Dani Duke la use.

“¿No tenes una que tape todo el rostro? Esa está muy descubierta. Claro parce, es que vea si yo quiero salir con mi novia así, que no me la pueda ver nadie, así, no eso que está muy descubierta, le estoy viendo los dedos de los pies”

— 'La Liendra'