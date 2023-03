¿Entusada? Yina Calderón reveló por qué no volverá a tener un novio

Yina Calderón le comentó a sus seguidores qué será de su vida amorosa luego de que hace algunas semanas se conociera que su relación con su pareja había terminado, dando una contundente respuesta que da a pensar que la joven no volverá a tener novio, o al menos no en un buen tiempo.

Desde los primeros días de septiembre de 2022, la influencer le dejó algunas pistas a sus seguidores respecto a que estaba en pareja con un chico, pero no ofreció más detalles al respecto. Sin embargo, semanas más tarde compartió algunas fotos en donde salía con alguien en plan romántico.

Pero tal parece que el romance no duró mucho tiempo, ya que a mediados de enero en medio de una sesión en vivo en su cuenta de Instagram, Yina Calderón aprovechó para comentarle a sus seguidores que su romance había terminado debido a puso su carrera antes que al chico.

Y ahora, varias semanas después de su anuncio, la joven decidió volver a pronunciarse sobre el tema a propósito de varios rumores que la vinculaban con un nuevo pretendiente, el artista Chico Cruz, quien habló sobre ella de manera romántica en una de sus publicaciones.

En el clip indicó que conoció al artista de manera fortuita cuando coincidió con algunos productores en un estadio de grabación de Medellín, dejando ver que sólo se trató de un encuentro alejado de cualquier situación sentimental.

¿Yina Calderón no volverá a tener novio?

En la misma serie de historias, la empresaria aprovechó para aclararle a sus seguidores que ha terminado con todos los asuntos que tengan que ver con el amor, dejando algunas pistas respecto a cómo le fue en su última relación, la cual al parecer la dejó muy herida.

“Yo tengo mi corazón cerrado, no hay cabida para nadie en este momento, para nadie. Estoy agotada, ma***a del amor, siento que no sirve para un c***”, dijo contundentemente la joven mientras aclaraba que su propósito actual estaba enfocado en “sacar plata y música”.

“No me pongan novios donde no hay, ni relaciones donde no las hay porque negativo, negativo para co***a. Yo no creo que vuelva a tener un novio prontamente, porque en los hombres yo no... ya no, ma***a, ya no creo, me volvieron mala”, concluyó Yina Calderón.