¿Con quién le iría mejor? Yina Calderón contó a quien prefiere entre Juanpis y Suso

Yina Calderón se ha convertido en una de las personas más seguidas en las redes sociales, y no precisamente porque el contenido que publica sea de gran aporte para quienes la siguen, sino porque hay quienes están pendientes para ver que nueva polémica desata con sus comentarios o acciones. La DJ y empresaria en el negocio de las fajas se ha vuelto popular en gran medida por sus cirugías, canciones de guaracha, los looks que tiene, los problemas con el alcohol, entre otros asuntos.

Es extraña la semana en que Yina no genere noticia, en especial por alguna polémica en la que se ve envuelta. La huilense recientemente se refirió a su posible participación en ‘The Juanpis live show’, el programa que es conducido por el humorista Alejandro Riaño, que se ha caracterizado por ser bastante polémico, por presentar a un personaje racista, xenofobo, creído, de clase alta y demás características que lo hacen para muchas personas indeseable.

Una de esas personas es Yina, quien a través de su cuenta de Instagram se refirió a Juanpis y su programa de entrevistas “Nunca lo he visto en persona cada quien ve lo que se le de la put* gana. Pero creo que el tipo, porque he visto su programa, puede llegar a ser muy hiriente y yo puedo pararme e irme, dejarle el programa botado o quién sabe qué hacer, entonces no”, aseguró la empresaria, DJ y generadora de contenidos.

¿Será que sí la invitan?

En cambio habló muy bien de otro personaje del espectáculo colombiano que hace entrevistas, Suso el ‘paspi’'. “¿Saben a qué programa sí me gustaría ir? ¡Ay no!, yo aquí contando mis confidencias a ver si ustedes me ayudan, pero es más como un sueño: ‘The Suso’s Show’, pero creo que le caigo mal porque nunca me ha invitado. Suso, ¿por qué no me invita a mí?, ¿no ve que yo tengo el flow?” “Cuando estaba más polla, que no había ido ni siquiera a ‘Participantes de nuestra tele’, yo le decía a mi papá que algún día quería estar allá y él me decía: ‘¿pero cuándo?, póngase a estudiar más bien’; entonces tengo el sueño frustrado”, aseguró Calderón.