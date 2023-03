Yina Calderón preocupó a sus seguidores porque iba para entrevista y terminó en el hospital

Yina Calderón da consejos para no alcanzar el éxito Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

La influenciadora, DJ y empresaria Yina Calderón ha sido de las más polémicas en redes sociales, y con todo esto se ha vuelto muy popular. Este sábado 4 de marzo los seguidores de la mujer quedaron en suspenso por cuenta de que publicó que estaba en el hospital luego de ir rumbo a una entrevista.

Con más de 1.1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la DJ ha ganado reconocimiento también por sus enfrentamientos con la influenciadora y empresaria de keratinas, Epa Colombia, con las cuales constantemente están enfrentándose.

Yina Calderón ha protagonizado diversas polémicas y también se ha vuelto noticia por las múltiples cirugías que se ha hecho, pues según asegura, quiere convertirse en la próxima Barbie colombiana, por lo que se ha operado la cintura, los senos, la cola y se ha hecho diferentes retoques en su rostro.

En esta nueva ocasión vivió un duro momento que preocupó seriamente a sus seguidores, quienes están pendientes de su estado de salud debido a las constantes afecciones que presenta con su cuerpo. La influenciadora terminó metida en un hospital pero realmente iba rumbo a una entrevista.

“Ustedes no me la van a creer, me fui a una entrevista y terminé en el hospital. Aquí estoy”, dice Yina en medio de su dolor y afección en una historia. Ante la preocupación, muchos seguidores quedaron enviándole mensajes para preguntarle qué le había sucedido.

“Ya me encuentro mejor, muchas gracias por escribir”, escribió luego de unas horas en su cuenta de Instagram. A pesar de que nunca dijo qué le sucedió, Yina reapareció en redes sociales cantando en su camioneta a las pocas horas de haber publicado que había estado en un centro médico.