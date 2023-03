El tatuaje que se hizo Sara Uribe para evitar un “problema” médico

Sara Uribe le explicó a sus seguidores el significado de uno de sus varios tatuajes, dejando ver que tiene varias interpretaciones pero que una de ellas está relacionada de cierta manera con un asunto médico. Y si bien no es nada grave, sí indicó que es de suma utilidad para ella.

La influencer ha estado enfocada en sus tatuajes durante los últimos días, presumiendo algunos de ellos pero también despidiéndose de otros en el proceso, ya que indicó que eliminaría varios de su cuerpo debido a que ya no se sentía identificada con el diseño y lo que estos representaban.

A través de unas recientes historias en su cuenta de Instagram, la presentadora reveló que empezaría el proceso de eliminación con uno que está en su mano derecha, el cual tiene la forma de una cabeza de tigre, el cual representa fortaleza, humildad, inteligencia y sabiduría, tal y como expresó al momento de realizárselo.

Pero Sara Uribe también habló de otros tatuajes de su cuerpo que pretende conservarlos hasta nuevo aviso, y uno de ellos se encuentra en su brazo izquierdo, muy cerca del pliegue. Se trata de uno bastante simple, tipográfico, en el que se puede leer la palabra “valiente” en mayúsculas y con un espaciado considerable entre las letras.

Sin embargo, le aclaró entre risas a sus seguidores que más allá del mensaje que le brinda la palabra, este pequeño detalle tiene otro curioso significado para ella que le ayuda a evitar un “problema” médico.

“Aquí me sacan sangre y me ponen las inyecciones, entonces yo siempre que me toca [digo]: ‘tengo que ser valiente, tengo que ser valiente’”, dijo entre risas la modelo.

Sara Uribe también destacó que la palabra “valiente” la tiene muy presente en varios aspectos de su vida, ya que no solo la tiene tatuada en su brazo, sino que además de eso la lleva en su ropa, tal y como mostró ese mismo día con una blusa rosada con el mensaje estampado en letras blancas.