¡Cerrando ciclos! Sara Uribe se quitó este importante tatuaje de su cuerpo

Sara Uribe le confesó a sus seguidores que en su cuerpo hay algunos tatuajes que ya no desea mostrar, razón por la que decidió someterse a un tratamiento para remover varios de ellos. Y si bien no muchos detalles sobre el motivo específico detrás de esta inesperada acción, sí explicó que se trata de un proceso para cerrar ciclos.

La modelo ha estado sumamente enfocada en su carrera en las redes sociales, aunque en los últimos meses ha abarcado otras áreas que van desde su emprendimiento en el mundo cosmético con su salón de belleza, pasando por su faceta de presentadora en una prestigiosa entrega de premios, hasta su regreso a las pantallas con su participación en ‘Survivor: la isla de los famosos’.

Pero tal parece que la agitada vida de Sara Uribe también ha tenido espacio para hacer algunas reflexiones, ya que según comentó en algunas de sus historias de Instagram, se sintió suficientemente preparada para desprenderse de ciertos tatuajes de cuerpo, exponiendo una válida razón, la cual suele ser muy popular.

“Cuando hay momentos en mi vida que son como muy relevantes, a mi me gusta marcarlos y estaba cogiendo la costumbre como de hacerme un tatuaje. Pero también empecé a sentir que hay momentos en la vida con los que yo ya me identifico con algo que yo quise en algún momento, y me voy a quitar algunos tatuajes”, dijo la presentadora en una de sus historias.

Seguidamente, en otro breve clip dejó ver por cuál tatuaje decidió comenzar su proceso, mostrando que se trataba del que estaba ubicado en un dedo de su mano derecha, el cual tenía la cabeza de un tigre. En su momento, explicó que para ella tenía un fuerte significado de fortaleza, humildad, inteligencia y sabiduría.

En esta última historia, Sara Uribe también destacó que en la misma sesión se retiraría otro importante tatuaje, más no reveló detalles respecto a cuál era o dónde estaba ubicado: “me estoy quitando dos tatuajes en este momento porque ya no me identifico con ellos”.