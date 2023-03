Hermana de Yina Calderón aviva el conflicto con Wilfran Castillo con un incómodo comentario

Yina Calderón y su familia continúan al frente de la opinión pública gracias a sus comentarios y acciones en las redes sociales. Pero en esta oportunidad no es la DJ quien decide manifestarse con más detalles polémicos, sino su hermana Juliana, ya que decidió avivar el conflicto con el compositor Wilfran Castillo, tildándolo de malagradecido.

Hace pocas semanas, un fuerte intercambio de palabras entre Yina y Wilfran tuvo lugar en las redes sociales, ya que la empresaria se mostró muy molesta con él porque presuntamente habría tomado acciones para eliminar su cover de ‘Cómo duele el frío’ de YouTube, dejando ver su faceta menos educada al dedicarle varios mensajes desagradables sobre sus supuestas acciones.

Ante esto, el colombiano no se quedó de brazos cruzados, indicando que si Yina Calderón no se retracta de sus acciones podría presentar cargos en su contra, no solo por hacer una versión de su tema sin permiso, sino también por la manera que se ha expresado sobre él en las redes sociales.

Pero tal parece que la empresaria no es la única molesta con el compositor, ya que su hermana Juliana apareció en las redes sociales para pronunciarse al respecto, empezando por admitir que antes del conflicto ella no conocía al sujeto. También indicó que debería estar agradecido porque su hermana lo puso en los reflectores y le ha dado más difusión a su trabajo.

“Gracias a Yina, así suene mal, el tipo está volviendo a resucitar en redes, a resucitar en medios de comunicación, en todo eso”, dijo Juliana.

La joven también se mostró muy molesta porque presuntamente Wilfran Castillo solo estaba aprovechando la situación que generó Yina Calderón, y a pesar de eso no había recibido ningún tipo de agradecimiento por “regresarlo” a los medios de comunicación.

“Escuché que estaba tratando mal a mi hermana, que porque lo había perjudicado, le había dicho yo no sé qué. O sea, a mí no me parece. Cuántos quisieran tener la oportunidad de estar en RCN, en Caracol hablando, que lo entrevisten, y el tipo antes bravo con mi hermana por el favor que le hizo”, comentó.

Antes de concluir, Juliana volvió a destacar que para ella el hombre era una persona completamente desconocida antes del conflicto con su hermana y que esta polémica terminó salvando su carrera: “yo no le veo la maldad por eso”.