‘Epa Colombia’ arremetió con todo contra Yina Calderón y hasta un cantante salió salpicado

De nuevo Yina Calderón vuelve a generar polémica, esto ante sus opiniones sobre diversas personalidades del espectáculo que en este caso fue para Ana del Castillo, y en el que Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida popularmente como ‘Epa Colombia’, también aportó lo suyo.

Puede leer: ‘Epa Colombia’ envía mensaje a Yina Calderón ¿Habrá reconciliación?

Durante la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram la empresaria fue cuestionada sobre qué opinaba ante la actitud de Yina Calderón cuando criticó a Valentina Ruiz, mejor conocida como ‘La Jesuu’, tuvo cuando esta se inyectó los labios. Ya que recientemente la DJ también hizo lo mismo.

“Yina está loca, no les digo que Yina está loca ella tiene problemas en su cabeza. La gente y que escribiéndome en las preguntas ‘Llama a esa india’ yo qué voy a llamar a esa india, debe estar borracha, debe estar loca. Ella está loca, pero ella sabe que me manda saludes y yo a pesar de todo también porque ella es una maldita loca, malditas falsas, malditas, malditas”, dijo con efusividad ‘Epa Colombia’.

Pero no quedó allí, pues la empresaria aprovechó que días atrás el cantante Maluma recordó cuál fue su “momento más humilde” y no es otro que el beso que le dio a Yina Calderón cuando esta era participante de ‘Protagonistas’. Ante esto la empresaria aseveró que la acción de Maluma fue un error que seguramente no volverá a cometer.

“Estoy afortunada que a Yina la haya besado Maluma, esa fue la única humildad que tuvo Maluma porque yo creo que él no se vuelve a equivocar jamás en su vida. ¡Qué mujer tan bendecida! Yina está loca marc… Yina tiene problemas familiares, extrafamiliares, espirituales, necesita un exorcismo”, finalizó ‘Epa Colombia’.