Yina Calderón reta a Ana del Castillo ¿Se irán a los golpes?

Las diferencias entre Ana del Castillo y Yina Calderón surgieron tras opiniones sobre lo que son los tragos de más y hasta el consumo de sustancias estupefacientes, lo que generó una disputa que se apoderó de las redes sociales.

Ante la situación la cantante de vallenato Ana del Castillo aseguró que no ha querido decir nada, y que ha sido educada “hasta me sorprendo, pero una más, no te la paso”. Sin embargo, según Yina Calderón la intérprete se ha referido a ella de manera despectiva, pero que no quiso tomar eso en cuenta porque su nuevo propósito es evitar problemas.

“Ella coloca como que ‘se le quemó la jeta’ obviamente todo el mundo me comenzó a etiquetar como que ‘es hacia ti’ y como que de una forma despectiva. Mira yo te juro que nunca la he visto, las veces que he podido hablar de ella ha sido bien, me gustaba mucho, ya no me gusta tanto como decía yo”, dijo en primera instancia Yina Calderón.

Pero insistió en que la cantante le ha escrito directamente por mensaje directo y que le tuvo que responder que ella no sabe con quién se estaba metiendo.

“No dije nada de ella, a pesar que ella comentó de esa manera tan despectiva yo dije nenés yo de verdad este año estoy concentrada en la guaracha, y ya no quiero más, no quiero más conflictos, no quiero más pelea déjeme quieta, pero sigue ella amenazándome ayer por el interno del Instagram”.

Sin embargo, la polémica DJ agregó otro punto en sus palabras, y aseveró que si la cantante lo que quiere es una pelea, que le ponga sitio.

“Yo no estoy generando problemas, pero si ella quiere problema pues que venga a Bogotá o me diga en qué parte de Barranquilla le llego” — Yina Calderón

Las declaraciones de Yina Calderón fueron publicadas por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, y como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar, entre quienes creen que se trata de una estrategia publicitaria de ambas y otros en que Yina Calderón busca problemas y luego al obtener respuesta se retracta.