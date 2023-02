Shakira reveló que sufre un ‘poquito’ del síndrome del impostor, ¿de qué se trata este padecimiento?

Shakira es una de las cantantes más sonadas e importantes no solo en Colombia sino que en el mundo, pues ha logrado romper varios récords con cada una de sus canciones. Aunque la barranquillera estuvo unos años ausente de la industria en los últimos meses ha demostrado que volvió para seguir deleitando a cada uno de sus fans y por supuesto, tomando cada una de sus experiencias para a través de la música hacer catarsis y lograr soltar aquello que muchas veces le cuesta decir.

Hace pocas horas se conoció la entrevista que tuvo la artista con Enrique Acevedo en N+ en medio de esta relató cómo la música ha logrado ser parte importante en los difíciles momentos, la prioridad en su vida que son sus hijos y también, cada uno de los logros que ha logrado con su talento, sin embargo, terminó sorprendiendo a más de uno, pues aseguró que sufre un ‘poquito’ del síndrome del impostor.

Las declaraciones de Shakira se dieron mientras que Acevedo destacaba cada uno de los logros que ha tenido a lo largo de su carrera en la música, pues la barranquillera ha logrado romper varios récords a nivel mundial los cuales pocos colombianos han alcanzado: “Me gusta pensar en lo que falta porque sufro un poquito del síndrome del impostor, leve, un poquito. Qué todavía no me lo creo, que todavía creo que no soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil o tan creativa, inteligente o talentosa”, aseguró la intérprete de ‘Te felicito’

Seguidamente, la artista indicó que esa pequeña patología, también ha traído cosas positivas para su vida, pues es aquello que la mantiene activa, motivada y la empuja con el fin de descubrir quién es y cada una de las cosas que es capaz de hacer y de dar en todos los aspectos de su vida. Asimismo, Shakira aclaró que desde muy pequeña ha sido muy inquieta y siempre ha sentido que tiene una deuda consigo misma para comprobar si ella realmente tiene o conserva su talento.

¿Qué es el síndrome del impostor?

El “síndrome del impostor” o también llamado síndrome del fraude. De acuerdo con la asesora profesional y autora del libro “Cómo superar el síndrome del impostor”, Aida Baida Gil, este es un estado psicológico que te hace pensar que no estás a la altura de la situación, que no mereces lo que tienes, donde estás o tus logros.

Es decir, que quien lo padece puede tener una carrera profesional exitosa, logros académicos, elogios y, a pesar de todo, seguir pensando que todo se debe a una serie de “golpes de buena suerte”, que pueden desaparecer en cualquier momento.

Por otro lado, la cantante también se siente orgullosa de haber cumplido uno de sus más grandes sueños a los 18 años, el que fue contar con su propia fundación, con la busca ayudar a los niños que más lo necesitan. Además, destacó que esto nació porque ella estuvo en algún momento en esta misma situación y que no hay mejor manera que dar apoyo que mediante la educación, pues esta permite no ser un bastón para los menores, sino que también, les permite según ella, transformar a sus familias en pro de salir adelante y superarse.