¿De regreso a la TV? Milena López se mostró emocionada en Caracol y las dudas no faltaron

Milena López durante años fue parte del equipo de ‘Muy buenos días’ en compañía de Laura Acuña y Jota Mario Valencia, en donde los televidentes destacaban su naturalidad ante las cámaras, además de su vestuario, maquillaje impecable y por supuesto, su belleza. Aunque el matutino llegó a su fin hace un tiempo, la presentadora ha estado enfocada en varios proyectos ajenos a la televisión.

Sin embargo, hace pocos días Milena respondió a la duda constante por parte de sus seguidores en donde pedían la razón de que ella ya no hiciera parte del ningún programa. Teniendo en cuenta el largo tiempo que estuvo haciendo parte del matutino. Ante los constantes mensajes la presentadora aseguró que esto no ha sido, pues aunque se ha presentado a varios castings en distintos canales no la han llamado ni siquiera para agradecerle por haberse presentado y decir formalmente que no obtuvo el puesto.

Y es que a pesar de la situación la manizaleña ha indicado que esto no ha sido un problema, pues ha podido llevar a cabo otra de sus facetas en compañía de su esposo, quien es un reconocido empresario y también, integrando su gusto por la moda. Pero, hace pocas horas dejó varios dudas con sus seguidores quienes andan pendientes de cada uno de los movimientos de López, pues se mostró en el canal Caracol e indicó que con esta oportunidad ya son 3 veces en las que se encuentra allí, las dos primeras en diciembre, enero y ahora esta.

Sin embargo, aseguró que lo más chistoso era que en este canal no conocía a nadie, segundos después aclaró que si tenía un vínculo con varios personajes de este medio, sino que por aquel momento, estaban ocupados en sus distintas labores y no conocía a tanta. Por ende, estaba tomándose un café sola mientras que tomaba el sol y quizás, espera la reunión o entrevista que tenía.

Aunque la manizaleña no reveló mayores detalles al respecto, sus seguidores no dudaron en sacar sus propias conclusiones indicando que posiblemente se trataría de un nuevo puesto esta vez en Caracol, pues pensaría que su visita se trataría de estar presente en ‘Día a Día’ lo cual no sucedió. Cabe resaltar que la presentadora no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, sus fans esperan que pueda contarles los detalles de los motivos por los que ha estado en repetidas ocasiones en el canal.

Sin dejar de lado, que reiteraron que las etapas de la vida muchas veces no resultan ser compatibles sobre lo que se quiere, pero en medio de esto nacen nuevas pasiones y crecimientos profesionales y personales.