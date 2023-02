“Tonta nunca he sido”: Natalia París reveló qué piensa de las críticas e imitaciones de las que es víctima

Natalia París es Dj quien se ha dado a conocer en la industria de la música desde hace varios lo que le ha permitido ser parte de grandes eventos demostrando su talento en varios importantes países del mundo. Aunque no le molesta el reconocimiento que tienen por su labor de modelo la cual llevó a cabo desde hace varios años, pero ahora estaría en una nueva etapa de su vida en donde su prioridad resultan ser otros aspectos.

Y es que a la paisa desde hace algún tiempo no se le ha visto siendo parte de ningún programa. Sin embargo, recientemente hizo parte de ‘Desnúdate con Eva’ en donde reveló varios detalles de su vida, los cuales a tan solo algunas horas han logrado generar polémica entre los internautas. Sin dejar de lado, una de las dudas que más han tenido los internautas y es qué piensa sobre los constantes comentarios que recibe por su manera de hablar.

La Dj inició su relato indicando que ella desde siempre ha tenido un pensamiento completamente diferente que al resto de las personas, pues ella se ha atrevido a hacer y decir cosas que el resto no es capaz de asimilar “Pero yo tonta nunca he sido”. Seguidamente, la Dj aseguró que, por el contrario, siempre ha creído que es una mujer muy inteligente, muy berraca, muy hábil. Asimismo, dejó claro que este tipo de comentarios no le duelen y ha aprovechado esta situación para ponerla a su favor.

Además, Natalia agregó que cuando hacen los chistes sobre sus palabras o también, la imitan en alguna emisora, esto no resulta ser un insulto para ella, incluso le encanta. En medio de esto, indicó que cuando se sube a un taxi y dice tan solo unas palabras el hombre se voltea rápidamente, pues ya tiene plenamente identificada su voz: “Esos son gracias a todos esos chistes, a esta chica que me mantiene vigente”.

La Dj aseguró que luego de varios años de dedicarse al modelo siente que en este momento ya no es lo suyo, por el momento está enfocada en su carrera musical. Pues, los únicos trabajos que realiza en este mundo de la fotografía y la pasarela resultan estar enfocados en la marca de jeans con la que cuenta y otros productos de belleza en donde busca generar un acercamiento con sus compradores siendo ella la cara principal de cada uno de estos.