¡Sigue el conflicto! Yina Calderón tildó de alcohólica y drogadicta a Ana del Castillo

Yina Calderón sigue estando en la mira de muchos internautas debido al reciente conflicto que protagonizó con Ana del Castillo en las redes sociales. Y si bien muchos pensaron que esto había quedado en el pasado, la DJ arremetió duramente contra la cantante de vallenato, tildándola de alcohólica y drogadicta.

El conflicto entre ambas inició por un video que compartió Maluma en donde aparece besando a Yina Calderón cuando participaba en ‘Protagonistas de nuestra tele’. El clip rápidamente se difundió en las redes y generó todo tipo de comentarios negativos como el de Ana del Castillo que escribió: “se le quemó la j***”, haciendo referencia a que el cantante salió perjudicado.

Puede leer: Así se burla Maluma de Yina Calderón tras recordar el beso que se dieron años atrás

Y si bien la DJ ya se había pronunciado sobre el mensaje de la cantante con un comentario delicado, en unas recientes historias de Instagram volvió a tocar este tema. En la serie de clips indicó que a pesar de que antes apreciaba su música, ahora escucha a una nueva artista del género.

También indicó que si se enfocaba menos en criticar a las personas y más en sacar nuevas canciones, tal vez ella volvería a escuchar sus temas: “no tengo nada en contra de ella y su música me gustaba demasiado. No tanto, pero es que no ha vuelto ha sacar, cómo me va a gustar si es que ya ella no hace música”.

Lea también: “Se ve mejor así”: el disfraz de carnaval de Yina Calderón con el que encantó a su público

Seguidamente, Yina Calderón le dio un par de consejos a Ana del Castillo para que tenga una mejor vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. “Ella lo que tiene que hacer es, igual que yo, dejar el alcohol, dejar la droga, toda esa mi***a, dejar de comentar mis publicaciones, concentrarse en la música”, dijo la empresaria, admitiendo que le gustaba la voz de la vallenatera.

Yina también mostró que ha recibido un par de mensajes subidos de tono de parte de Ana, a propósito de los comentarios negativos que hizo la DJ en relación a Wilfran Castillo cuando su cover de ‘Cómo duele el frío’ fue eliminado de YouTube debido a que estaba infringiendo derechos de autor.

“Me escribió un poco de cosas por el directo, que por qué me meto con Wilfran, que no sé qué, que malpa***a (...) No sé a la pelada qué le pasa, está borracha”, dijo la joven.